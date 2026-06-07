مقدمة النشرة المسائية 07-06-2026

"ضربةٌ رمزية" للضاحية الجنوبية/ هكذا أبطل الإعلامُ مفعولَها / وأعلن أن الهجومَ مرتبطٌ بالموقع وليس بطبيعةِ الهدف/ في تكريسٍ لمعادلةِ الضاحية مقابل الشمال/./ لكن الإعلامَ نفسه لم يكن متجانساً بين من قلل من أهمية الضربة واعتبرها ضربةَ "ردع" / ومن وصفها بالصيد الثمين / وبين ما صدر عن مكتب نتنياهو وبتوصياتٍ منه ومن وزيرِ حربِه/ بأن الغارات استهدفت مقارَ قيادةٍ تابعة لحزب بضوءٍ أخضر أميركي/./ أراد نتنياهو من الدخان المتصاعد من الضاحية الجنوبية أن يُغطيَ على الغضبِ المتصاعد من مستوطنات الشمال/ وامتصاصَ نقمةِ المستوطنين من أنهم متروكين للمصير الذي ترسمه صواريخُ حزب الله/ وعبر ترسيخِ معادلةِ الضاحية مقابل الشمال/ والعكس صحيح بالشمال مقابل الضاحية/./ وبين الخطين سحبت طهران ورقتَها وبلسانِ المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني/ أعلنت أنها سترد رداً حاسماً ومؤلماً على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية/ "وانظروا إلى سماء الليلة"/./ ومع تحول إلى "ملطشة" بين طاولتي واشنطن وإسلام آباد وتحويلِه مجدداً إلى صندوقةِ بريد لتبادل الرسائل بنيران التهديد/ رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب "الدوز" وقال في مقابلةٍ مع شبكة ( أن بي سي نيوز) إنه يريد من إسرائيل أن تشن هجوماً دقيقاً على ويمكنه مساعدتها بذلك أو أن يجعل تقوم بالأمر/ ومن ورقة الضغط الخطيرة هذه/ يقرأ الجزء الثاني من موقف ترامب من أنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءاً من اتفاقٍ قصير الأجل مع إيران/./ وعلى اختبار الساعات القليلة المقبلة / فقد كشفت جيروزاليم بوست عن اجتماعٍ مرتقب لنتنياهو مع كاتس وقادةِ المؤسسة العسكرية في أعقاب التطورات في لبنان والتهديداتِ الإيرانية/ وبحسب ما نقل موقع أكسيوس فإن إسرائيل أبلغت إدارة ترامب قبل الغارة على الضاحية الجنوبية/ وأن استمرارَ هجمات حزب الله تمنحها في ضرب بيروت/./ التطورات الميدانية المتصاعدة جاءت معاكسةً للمستجدات السياسية/ تحديداً فيما يتعلق بالملف الإيراني الأميركي / ومع موجةِ التفاؤل التي واكبت تسلمَ طهران رسالةً وُصِفت بالمهمة من رئيس وزراء باكستان ممثلاً بوزير الداخلية إلى المرشد الأعلى من خلال وزير الخارجية/ فقد استفاض الوجهُ الآخر لترامب / بمواقف أقرب إلى "الغزل" مع غريمه الإيراني/ فوصف القيادة الجديدة بالعقلانية والذكية واعترف بأن مجتبى خامنئي اصبح جزءاً من عملية إقرار الاتفاق/ وذهب ابعد من ذلك إلى إبداء انفتاحِه لمحادثاتٍ مباشرة مع المرشد إذا ما رغب في ذلك/ وبعد المديح والانفتاح/ طرح التعاون مع إيران فيما يخص اليورانيوم عالي التخصيب إذا تم التوصلُ لاتفاقِ إنهاء الحرب/ وهذه ليست حرباً لا تنتهي خَتَمَ ترامب// وإذا كان فحوى الرسالة الباكستانية مجهول باقي التفاصيل/ فإن إيران وضعت قيدَها وشرطَها بالإفراج عن جزءٍ من أصولها المجمدة كبادرةِ حسن نية لترميم الثقة مع الأميركي/ كضمانةٍ لحسن سير العملية التفاوضية أو "كمنطقةٍ تجريبية" أسوةً بالملف اللبناني/ حيث من المرجح أن يشكل هذا الطرح نواة حل للبنان / وبنداً على طاولة البحث بين المشير عاصم منير وقائد الجيش رودولف هيكل/ وما يمكن أن تقدمه إسلام آباد من مساعدات لوجستية تساعد في تطبيق المنطقة التجريبية/ من دون إغفال أن المارشال الباكستاني صديق الأميركي والسعودي والإثنان لاعبان أساسيان على رقعة لبنان//