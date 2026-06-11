الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 11-06-2026

2026-06-11 | 14:24
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 11-06-2026

كرةٌ مستديرة ستَجمع الكرةَ الأرضية/ وطاولاتٌ مستطيلة عجزت عن جمعِ طرفين/ وبينهما ضاعَ الصغارُ بين "الأقدام" على مَلاعبِ الكبار// فقبل صافرةِ انطلاق المونديال أجرى دونالد ترامب مباراةً تمهيدية مع ظِل المرشد/ افتَتح فيها الرئيسُ الأميركي الركلةَ الأولى بضرب إيران / فارتَدَّت ودخلت في الشِّباك الأميركية ليسجِلَ ترامب هدفاً في مَرماهُ بالرد الناري الإيراني/ وفي الشوط الثاني من المباراة/ الذي حدده الليلةَ يستعد ترامب لتوجيه ضربةٍ بقوةٍ أشدَّ مع التهديد بالاستيلاء على جزيرة خارك/ في محاولة لتسجيل هدف في المرمى الإيراني من خلال جرِّ طهران وبالقوة إلى توقيع اتفاق// وبين الترهيبِ الناري والترغيبِ التفاوضي بات وقفُ إطلاق النار الهش عديمَ الجدوى/ ويُنذر بالعودة إلى المربع الأول/ وبين النارَين لا يزال الوسيطُ الباكستاني يناور مع "ظهيرِه" القَطري بالتكافل والتضامن لإبقاء قنواتِ الدبلوماسية مفتوحةً بين الطرفين// دخلَ الكِباشُ الأميركي الإيراني مرحلةَ كسرِ الإرادات واصطدم "بعارِضة" مَن يتنازلُ للآخَر من باب انتزاع المكتَسبات/ وعلى المعادلة الصِّفرية استقرتِ المباراةُ بالنار بين الطرفين/ أما على "مستطيل" الأرض المحروقة/ فكرةُ اللهبِ الإسرائيليةُ تتسع أكثرَ فأكثر جنوباً وصعوداً نحو البقاعين الغربي والشرقي/ ليرتفعَ منسوبُ الدماء إلى ثلاثةِ آلافٍ وسبعِمئة وأحدَ عَشر شهيداً وعدّادُ الجرحى إلى نحوِ أحدَ عَشَر ألفاً وخمسِمِئة جريح/ إضافة إلى الجغرافيا المخنوقة بتسونامي المهجرين بعد إفراغ كُبريات الأقضية من سكانها// وعلى حماوة الميدان وضربِ إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار عُرضَ الحائط  " واستهتارِها" بطاولة واشنطن المفروضة عليها بمذكِرة جَلبٍ من ترامب/ افتَتح رئيسُ الجمهورية جوزاف عون "ماتش" التفاوض/ باجتماعِ "تحمية" للجولة المقبلة والضائعة بين المواعيد/ وذلك بحضور قائدِ الجيش العائد من إسلام آباد والوفدين المدني والعسكري/ مسبوقاً بمواقفَ مستَنسخة لعون بعدمِ الانسحاب من المفاوضات/ وبإنهاءِ حالة العداء مع إسرائيل/ وبأنَّ لبنان مَن يرسمُ مستقبل لبنان لا إسرائيل ولا إيران/ لكنْ ما كلُّ ما يتمناهُ لبنان يدركُه/ وإلى أن يتمَّ ترتيبُ العلاقة بين بعبدا وعين التينة بعد لقاءٍ جمعَ مستشارين من الطرفين/ فإن "الأخضرَ السعودي" نزل الملعبَ السياسي ممثلاً بالمبعوث يزيد بن فرحان/ الذي استهل زيارتَه بيروت بلقاءٍ مطول مع رئيسِ مجلس النواب نبيه بري في عين التينة/ وهذه الزيارةُ لا يمكن فصلُها عن المساعي السعودية الدؤوبة والمستمرة لإرساء الحلول في لبنان والمنطقة/ وهي تأتي بحَسَب معلوماتِ الجديد في سياق التنسيقِ السعودي الأميركي الكبير بالنسبة للمِلف اللبناني حيث ترى واشنطن في المملكة شريكاً أساسياً في أيِّ خُطة مستقبلية للبنان/ ويتزامنُ الحضورُ السعودي السياسي على الميدان اللبناني / مع وضعِ المملكة بثِقلِها الاقتصادي كرافِعة للميزان التجاري / إذ هي وبعد قطيعةٍ كان لها مسبباتُها/ أَصلَحت ذاتَ البَيْنِ التجاري مع لبنان فشَكلت جبهةَ إنقاذ للوضع الداخلي/ وفي الزمن الصعب والضائقةِ الاقتصادية التي تمر بها البلاد رَفعتِ الحظرَ عن استيراد البضائع إليها/ وفَتحت أبوابَ أسواقِها الواسعة أمام الصادرات اللبنانية/ الأمرُ الذي قوبل بترحيب عالي المستوى // لم تشكِّلِ الخُطوةُ السعودية قفزةً كبيرة باتجاه لبنان/ وحَسْب إنما تكتسبُ أيضاً أهميتَها من إحياء اليدِ العاملة اللبنانية في القطاعين الزراعي والصناعي / وكون الصادرات تتم عبر البر بأقلّ كُلفة وأسرع زمناً من تصديرها عبر البحر/ والأهم أن رفعَ الحظر يَفتح الطريقَ البرية للتصدير من لبنان إلى بقية الدولِ العربية عبر الأراضي السعودية/ والأكثرُ أهميةً في "سوق الحِسبة" اللبناني أن من شأن القرارِ السعودي أن يدرَّ على الخزينة اللبنانية من خلال تصدير المنتجات الزراعية والصناعية والتجارية على أنواعها ملايينَ الدولارات علماً أنه وقبل قرارِ الحظر كان إجماليُّ عائداتِ التصدير يفوقُ مئتينِ وخمسين مليون دولار سنوياً// وعَودٌ على بَدء/ وفيما الأنظارُ تتجهُ الليلةَ إلى افتتاح "المونديال" والنجم ترامب المهووس بسَرِقة الأضواء/ فإن كلَّ الحلولِ مؤجلةٌ على الحَلَبة السياسية / وكلُّ الأطرافِ أَنهت "ماتش التسعين دقيقة" وتلعبُ في الوقتِ الضائع لحين الحسمِ بالضرَباتِ الترجيحية.
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 11-06-2026

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

11-06-2026

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 09-06-2026

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 09-06-2026
2026-06-09
مقدمة النشرة المسائية 08-06-2026
2026-06-08
مقدمة النشرة المسائية 07-06-2026
2026-06-07
مقدمة النشرة المسائية 06-06-2026
2026-06-06
مقدمة النشرة المسائية 05-06-2026
2026-06-05
مقدمة النشرة المسائية 04-06-2026
2026-06-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026