مقدمة النشرة المسائية 11-06-2026

كرةٌ مستديرة ستَجمع الكرةَ الأرضية/ وطاولاتٌ مستطيلة عجزت عن جمعِ طرفين/ وبينهما ضاعَ الصغارُ بين "الأقدام" على مَلاعبِ الكبار// فقبل صافرةِ انطلاق المونديال أجرى دونالد ترامب مباراةً تمهيدية مع ظِل المرشد/ افتَتح فيها الرئيسُ الأميركي الركلةَ الأولى بضرب إيران / فارتَدَّت ودخلت في الشِّباك الأميركية ليسجِلَ ترامب هدفاً في مَرماهُ بالرد الناري الإيراني/ وفي الشوط الثاني من المباراة/ الذي حدده الليلةَ يستعد ترامب لتوجيه ضربةٍ بقوةٍ أشدَّ مع التهديد بالاستيلاء على جزيرة خارك/ في محاولة لتسجيل هدف في المرمى الإيراني من خلال جرِّ طهران وبالقوة إلى توقيع اتفاق// وبين الترهيبِ الناري والترغيبِ التفاوضي بات وقفُ إطلاق النار الهش عديمَ الجدوى/ ويُنذر بالعودة إلى المربع الأول/ وبين النارَين لا يزال الوسيطُ الباكستاني يناور مع "ظهيرِه" القَطري بالتكافل والتضامن لإبقاء قنواتِ الدبلوماسية مفتوحةً بين الطرفين// دخلَ الكِباشُ الأميركي الإيراني مرحلةَ كسرِ الإرادات واصطدم "بعارِضة" مَن يتنازلُ للآخَر من باب انتزاع المكتَسبات/ وعلى المعادلة الصِّفرية استقرتِ المباراةُ بالنار بين الطرفين/ أما على "مستطيل" الأرض المحروقة/ فكرةُ اللهبِ الإسرائيليةُ تتسع أكثرَ فأكثر جنوباً وصعوداً نحو البقاعين الغربي والشرقي/ ليرتفعَ منسوبُ الدماء إلى ثلاثةِ آلافٍ وسبعِمئة وأحدَ عَشر شهيداً وعدّادُ الجرحى إلى نحوِ أحدَ عَشَر ألفاً وخمسِمِئة جريح/ إضافة إلى الجغرافيا المخنوقة بتسونامي المهجرين بعد إفراغ كُبريات الأقضية من سكانها// وعلى حماوة الميدان وضربِ إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار عُرضَ الحائط " واستهتارِها" بطاولة واشنطن المفروضة عليها بمذكِرة جَلبٍ من ترامب/ افتَتح رئيسُ الجمهورية جوزاف عون "ماتش" التفاوض/ باجتماعِ "تحمية" للجولة المقبلة والضائعة بين المواعيد/ وذلك بحضور قائدِ الجيش العائد من إسلام آباد والوفدين المدني والعسكري/ مسبوقاً بمواقفَ مستَنسخة لعون بعدمِ الانسحاب من المفاوضات/ وبإنهاءِ العداء مع إسرائيل/ وبأنَّ مَن يرسمُ مستقبل لبنان لا إسرائيل ولا إيران/ لكنْ ما كلُّ ما يتمناهُ لبنان يدركُه/ وإلى أن يتمَّ ترتيبُ العلاقة بين بعبدا وعين التينة بعد لقاءٍ جمعَ مستشارين من الطرفين/ فإن "الأخضرَ السعودي" نزل الملعبَ السياسي ممثلاً بالمبعوث يزيد بن فرحان/ الذي استهل زيارتَه بلقاءٍ مطول مع رئيسِ نبيه بري في عين التينة/ وهذه الزيارةُ لا يمكن فصلُها عن المساعي السعودية الدؤوبة والمستمرة لإرساء الحلول في لبنان والمنطقة/ وهي تأتي بحَسَب معلوماتِ الجديد في سياق التنسيقِ السعودي الأميركي الكبير بالنسبة للمِلف اللبناني حيث ترى واشنطن في المملكة شريكاً أساسياً في أيِّ خُطة مستقبلية للبنان/ ويتزامنُ الحضورُ السعودي السياسي على الميدان اللبناني / مع وضعِ المملكة بثِقلِها الاقتصادي كرافِعة للميزان التجاري / إذ هي وبعد قطيعةٍ كان لها مسبباتُها/ أَصلَحت ذاتَ البَيْنِ التجاري مع لبنان فشَكلت جبهةَ إنقاذ للوضع الداخلي/ وفي الزمن الصعب والضائقةِ الاقتصادية التي تمر بها البلاد رَفعتِ الحظرَ عن استيراد البضائع إليها/ وفَتحت أبوابَ أسواقِها الواسعة أمام الصادرات اللبنانية/ الأمرُ الذي قوبل بترحيب عالي المستوى // لم تشكِّلِ الخُطوةُ السعودية قفزةً كبيرة باتجاه لبنان/ وحَسْب إنما تكتسبُ أيضاً أهميتَها من إحياء اليدِ العاملة في القطاعين الزراعي والصناعي / وكون الصادرات تتم عبر البر بأقلّ كُلفة وأسرع زمناً من تصديرها عبر البحر/ والأهم أن رفعَ الحظر يَفتح الطريقَ البرية للتصدير من لبنان إلى بقية الدولِ العربية عبر الأراضي السعودية/ والأكثرُ أهميةً في "سوق الحِسبة" اللبناني أن من شأن القرارِ السعودي أن يدرَّ على الخزينة اللبنانية من خلال المنتجات الزراعية والصناعية والتجارية على أنواعها ملايينَ الدولارات علماً أنه وقبل قرارِ الحظر كان إجماليُّ عائداتِ التصدير يفوقُ مئتينِ وخمسين مليون دولار سنوياً// وعَودٌ على بَدء/ وفيما الأنظارُ تتجهُ الليلةَ إلى افتتاح "المونديال" والنجم ترامب المهووس بسَرِقة الأضواء/ فإن كلَّ الحلولِ مؤجلةٌ على الحَلَبة السياسية / وكلُّ الأطرافِ أَنهت "ماتش التسعين دقيقة" وتلعبُ في الوقتِ الضائع لحين الحسمِ بالضرَباتِ الترجيحية.