مقدمة النشرة المسائية 09-06-2026

هل هو ربع الساعة الأخير؟ أم أن الهستيريا بلغت أقصى مستوياتها ضغطا بالنار "لتخريب" الهدنة الإيرانية الأميركية ولقطع الطريق أمام تطبيق وقف إطلاق النار الشامل في بتحويل الساحة إلى حلبة تحد مع إيران غداة انتهاء مفعول الرسائل الصاروخية اتسعت علامة الاستفهام مع توسيع إسرائيل دائرة التهديد لتشمل مدينة صور بمساكنها الشعبية ومخيمات اللاجئين فيها وإليها وحتى حارتها العتيقة عتق العشرة بين برها وبحرها ومن يقرأ في طالع هذا التطور يستنتج أن ضم سيدة البحار ومدينة العيش المشترك بمسلميها ومسيحييها وما تمثله من مركز الثقل "الحركي" لرئيس نبيه بري إنما هي رسالة مباشرة لجو التفاؤل الذي أرساه اللقاء مع السفير الأميركي ميشال عيسى معطوفا على الكلام الإيجابي الذي أطلقه من على بوابة عين التينة وهو كلام لم ينطق به عيسى من بنات أفكاره بل من ضمن مهامه الدبلوماسية الرسمية الموكل فيها واستطرادا نحو المواقف الإيجابية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقوله إن التوصل لاتفاق مع إيران بات في مراحله وقد يستغرق يومين أو ثلاثة وربطا مع مجريات الأحداث وبمفعول رجعي عن لقاء بري عيسى وما نتج عنه من صيغة للحل لا تزال قيد "التجربة" والبحث أفادت معلومات الجديد بأن بري اختتم نشاطه النهاري بالأمس بلقاء ليلي مع وفد من حزب الله خصص لبحث تفاصيل العرض الأميركي وشروطه وبحسب المعلومات فإن الحزب أبدى تعاونا من أجل التوصل إلى اتفاق لكنه وضع القرار النهائي بعهدة التشاور مع الحرس الثوري الإيراني وعلى طاولة إسلام آباد صاحبة الاختصاص وللغاية بحسب المعطيات انتدب الحزب شخصية مواكبة لمفاوضات باكستان إلى جانب الوفد الإيراني للمشاركة في رسم المسار والاستراتيجية المرتبطة بالملف اللبناني وبناء على ما تقدم فقد تحولت عين التينة إلى طاولة رديفة لطاولتي واشنطن وإسلام آبادإن كان بخطوط التواصل المفتوحة مع السعودية وقطر ومصر وإيران وواشنطن أم لكون مقر الرئاسة الثانية ممرا إلزاميا لعبور الرسائل من وإلى أو لما يشكله بري من ضامن للحزب في حال التوصل لاتفاق ايراني أميركي وانعكاسه العضوي على الملف اللبناني.وفي السياق وبعيد عودته من واشنطن أطلع رئيس الوفد المفاوض السفير سيمون كرم رئيس الجمهورية جوزاف عون على مجريات الجلسة الأخيرة من المفاوضات مع الجانب والتحضيرات الجارية لجلسة الثاني والعشرين من الشهر الجاري مقرونة بمواقف رأى فيها رئيس الجمهورية أن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من بسط سلطته وإنهاء المظاهر المسلحة مع أهمية اعتماد مقاربة لسحب سلاح الحزب حفاظا على الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي وإزاء ما تقدم لم تغب زيارة قائد الجيش رودولف هيكل إلى باكستان عن السمع وبعد الاستقبال الرسمي واستعراض حرس الشرف التقى هيكل نظيره عاصم منير وقال مصدر مطلع على مضمون الزيارة لوكالة فرانس برس إن لبنان جزء أساسي من مفاوضات طهران واشنطن وعند هذا المستقر استقرت محصلة التطورات صيغة حل للملف اللبناني قيد التداول بين أصحاب القرار تحذير ترامب لبنيامين نتنياهو من أنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل وحيدا بحسب أكسيوس وترامب الذي يملك وحده حق "الفيتو" على نتنياهو قرب المسافة بالاتفاق مع طهران إلى مراحله الأخيرة وذلك بعد حضوره مباراة نهائي كرة السلة في نيويورك فهل تنطلق صافرة الحلول في واشنطن قبل انطلاق صافرات المونديال؟ والخبر عند ترامب