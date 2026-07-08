مقدمة النشرة المسائية 08-07-2026

تقلَّبَت مياهُ هُرمُز/ فتَمَلمَلَ علي الطاهر/ وأُصيب بهزّةٍ ارتداديةٍ مصدرُها أنقرة/ ووقَع مجدداً عند فالِقِ الخلافِ الأميركي/ حيث أعاد خَلطَ أوراقِ المنطقة/ فأصدرَ "لفظياً" ورقةَ النَّعوَة لمذكِرة التفاهم/وضِمناً موتِ البندِ الأول فيها الذي يَنصُّ على وقف الحرب على كلِّ الجبَهات/ وحَرَّكَ الصفائحَ الحربية بتحذيرٍ من المستوى البسيط بضربِ إيرانَ الليلةَ وبقوّة/ ومعَ تلويحِه بالسيطرة على خارك/ وصفَ الإيرانيين بالمَرضى والدولةَ بالسرطان الذي يجبُ استئصالُه في مرحلةٍ مبكِّرة/ فتولى ولايتي مستشارُ المرشد الردَّ بأنَّ مِحورَ لن يبقى صامِتاً أمام المغامَرات ويدَه على الزِّناد/ وأن التحركاتِ الأميركيةَ ستَدفع المنطقةَ نحو النار// وبين الهَبَّةِ الساخنة التي لفَحَت توقيعَ "فرساي" وخَلْخَلت موازينَ اتفاق برغنشتوك/هبةٌ باردة تَرك خلالَها البابَ موارِباً أمام ويتكوف وكوشنر لاستئنافِ المفاوضات معَ وإنْ كان ذلك بالنسبة اليه هدراً للوقت ومَضْيعةً للدبلوماسية//