مقدمة النشرة المسائية 07-07-2026

عاجل
مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي: التحركات الأميركية ستدفع المنطقة نحو النار
مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي: التحركات الأميركية ستدفع المنطقة نحو النار
مصدر دبلوماسي لـ"أ ف ب": لبنان يشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين للمشاركة بمفاوضات روما
مصدر دبلوماسي لـ"أ ف ب": لبنان يشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين للمشاركة بمفاوضات روما
مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي: الاعتراف اللفظي بإلغاء مذكرة التفاهم يقع على عاتق الرئيس الأميركي
مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي: الاعتراف اللفظي بإلغاء مذكرة التفاهم يقع على عاتق الرئيس الأميركي
aljadeed-breaking-news
أخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
28 o
AlJadeedTv
البقاع
28 o
AlJadeedTv
الجنوب
28 o
AlJadeedTv
الشمال
28 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
25 o
AlJadeedTv
كسروان
25 o
AlJadeedTv
متن
25 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 07-07-2026

2026-07-07 | 13:09
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 07-07-2026

خطف زعيم المختارة الأضواء من بين القصرين/قصر الشعب السوري والقصر الأبيض التركي// ومن  دار الحكمة رفع وليد جنبلاط الغطاء عن اتفاق الإطار الذي أطاح باتفاق الطائف بحسب قوله/ وأعاد وضعه في قالب "أحادي" أملته إسرائيل/ على فريق لبناني في الخارج يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية/ وبعض الجماعات في الداخل التي لا خبرة لها في السياسة الدولية ولا هم لها سوى السلطة/ وهذا ما يحصل عندما تتولى مصير البلاد/ قبل أن يفرغ ما في جعبته على أن السلام مستحيل مع إسرائيل// لم يكن موقف "الوليد" وليد اجتماع في دار الطائفة الدرزية حيث دعا شيخ عقلها إلى الحكمة في تقييم الاطار بدقة وبروح وطنية / والتفاهم مع كل الجهات كلها للوصول إلى تحرير الأرض وتفادي الانزلاق نحو الأسوأ/ إنما تماشى هذا الموقف مع ما يجري على أرض الواقع /ومع ما تعيشه السلطة اللبنانية من حاضر لا تحسد عليه / بين الدفاع عن اتفاق الإطار كسبيل وحيد للتفاوض وللوصول إلى حل/ وبين عدم انتزاع مهل زمنية للانسحاب والإفلات الإسرائيلي من كل التزام حيث يواصل التغول في الدم الجنوبي/ والتوغل في أراضيه// فهل تخرج زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى واشنطن لبنان من بين فكي الكماشة ؟// في المعطيات ما خلف الكواليس/ ثمة تعويل كبير على زيارة البيت الأبيض / حيث سيتم الإفراج عن إعلان وصف بالمهم/ يحظى بمظلة عربية تحديداً لجهة دعم إعادة الإعمار/ وجدولة الانسحاب / والبدء بخطوات عملية على أرض المناطق التجريبية مقرونة بقدوم رئيس اللجنة الأمنية الثلاثية الجنرال جوزيف كليرفيلد للإقامة مع عائلته في لبنان والبدء بمهام الإشراف على التنفيذ/ مضافاً إلى ذلك الترحيب الإيطالي بعقد الجولة المقبلة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل في روما //
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 07-07-2026

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

07-07-2026

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 06-07-2026

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 06-07-2026
2026-07-06
مقدمة النشرة المسائية 05-07-2026
2026-07-05
مقدمة النشرة المسائية 04-07-2026
2026-07-04
مقدمة النشرة المسائية 03-07-2026
2026-07-03
مقدمة النشرة المسائية 02-07-2026
2026-07-02
مقدمة النشرة المسائية 01-07-2026
2026-07-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026