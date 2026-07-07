مقدمة النشرة المسائية 07-07-2026

خطف زعيم المختارة الأضواء من بين القصرين/قصر الشعب السوري والقصر الأبيض التركي// ومن دار الحكمة رفع وليد جنبلاط الغطاء عن اتفاق الإطار الذي أطاح باتفاق الطائف بحسب قوله/ وأعاد وضعه في قالب "أحادي" أملته إسرائيل/ على فريق لبناني في الخارج يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية/ وبعض الجماعات في الداخل التي لا خبرة لها في السياسة الدولية ولا هم لها سوى السلطة/ وهذا ما يحصل عندما تتولى مصير البلاد/ قبل أن يفرغ ما في جعبته على أن السلام مستحيل مع إسرائيل// لم يكن موقف "الوليد" وليد اجتماع في دار الطائفة الدرزية حيث دعا شيخ عقلها إلى الحكمة في تقييم الاطار بدقة وبروح وطنية / والتفاهم مع كل الجهات كلها للوصول إلى تحرير وتفادي الانزلاق نحو الأسوأ/ إنما تماشى هذا الموقف مع ما يجري على أرض الواقع /ومع ما تعيشه السلطة من حاضر لا تحسد عليه / بين الدفاع عن اتفاق الإطار كسبيل وحيد للتفاوض وللوصول إلى حل/ وبين عدم انتزاع مهل زمنية للانسحاب والإفلات من كل حيث يواصل التغول في الدم الجنوبي/ والتوغل في أراضيه// فهل تخرج زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى واشنطن من بين فكي الكماشة ؟// في المعطيات ما خلف الكواليس/ ثمة تعويل كبير على زيارة البيت الأبيض / حيث سيتم الإفراج عن إعلان وصف بالمهم/ يحظى بمظلة عربية تحديداً لجهة دعم إعادة الإعمار/ وجدولة الانسحاب / والبدء بخطوات عملية على أرض المناطق التجريبية مقرونة بقدوم رئيس اللجنة الأمنية الثلاثية الجنرال جوزيف كليرفيلد للإقامة مع عائلته في لبنان والبدء بمهام الإشراف على التنفيذ/ مضافاً إلى ذلك الترحيب الإيطالي بعقد الجولة المقبلة من المحادثات بين ولبنان الأسبوع المقبل في روما //