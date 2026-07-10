أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 10-07-2026

2026-07-10 | 13:21
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 10-07-2026

مقدمة النشرة المسائية 10-07-2026

بين اسطنبول، عاصمةِ السلطنةِ العثمانيةِ السابقة، وروما، حاضِنةِ الحَضارةِ الأوروبية العريقة، يَعبُر المسارُ اللبناني مَحطاتٍ تتقاطعُ عند واشنطن، عاصمةِ القراراتِ الكبرى ورسمِ الخِياراتِ والتسويات/ جغرافيا تتحركُ، وسياسةٌ تُعيدُ تموضُعَها على إيقاعِ التحولاتِ الإقليميةِ والدولية// فتركيا الخارِجةُ من قِمة حلفِ شَمال الأطلسي أكثرَ حُضوراً وثَباتاً داخلَ منظومةِ الحلف، عادت لتعزِّزَ موقعَها الاستراتيجي وعلاقتَها معَ الولاياتِ المتحدة، بعدما أكد الرئيسُ الأميركي دونالد ترامب أهميةَ الرئيس رجب طيب أردوغان ومَتانةَ العلاقةِ التي تجمعُهما/ وفي هذا التوقيت، حَطَّ رئيسُ الحكومة نواف سلام في اسطنبول، حيث يلتقي الرئيس أردوغان، وعلى جدولِ الأعمال العلاقاتُ الثنائية بمختلِف مِلفاتها، إلى جانب تجديدِ الموقفِ التركي الداعم لوَحدةِ الأراضي اللبنانية وسيادتِها واستقرارِها/ غيرَ أنَّ ما يتجاوزُ العناوينَ البروتوكولية، هو ما سَبَق أن أعلنه أردوغان بأنَّ أمنَ تركيا يبدأُ من بيروتَ و دمشق// مَقولةٌ لم تَبقَ في إطار المواقف، بل حَضرت بوضوحٍ في اللقاء الذي جمَعه بترامب على هامش قِمة الناتو هذا الأسبوع، حيث كان المِلفُّ اللبناني، بكل تعقيداتِه واستحقاقاتِه، واحداً من المِلفات المطروحة على طاولة البحث// ما سوف يأتي من اسطنبول قد يُصرَفُ على خط العلاقات الاقليمية ويؤسِّسُ لاستكمال المسار من خلال الزيارةِ التي سيقومُ بها رئيسُ الجمهورية الى تركيا اواخِرَ الشهرِ الحالي/ أما ما هو مُنتَظرٌ قدومُه من روما فهو استئنافُ جدولِ الاعمال من النُّقطة التي توصَّلت اليها مفاوضاتُ واشنطن وبحَسَبِ مصادرَ دبلوماسيةٍ مطلعة على مسار المفاوضات فإنَّ لبنانَ يَضغط باتجاه ان تبدأَ اسرائيل بالانسحاب من المنطقة التجريبية قبل موعِدِ روما المنتَظَر وإلَّا فإنَّ المشارَكةَ اللبنانية قد يُعادُ النظرُ بها/ وتشيرُ معلوماتُ الجديد الى زيارةٍ مرتَقبة لوفدٍ عسكريٍّ اميركي للقاء قائدِ الجيش لبحثِ الآلياتِ التنفيذية المتصلة بالمناطقِ التجريبية/ ومن هنا، كثّفت بيروت اتصالاتِها معَ واشنطن، مطالِبةً الإدارةَ الأميركية بممارسة الضغوطِ اللازمة على إسرائيل لضمان تنفيذِ ما تم التوافقُ عليه، في اختبارٍ جديد للدَّورِ الأميركي بين التعهدات والتنفيذ/ ما يَجعلُ من الدورِ الأميركي العامِلَ الحاسم في ردم فَجوة التفسيرات وتحويلِ الوعود إلى خُطُوات عملية// وفي موازاة الحَراكِ الدبلوماسي، يَرسم رئيسُ الجمهورية جوزاف عون سقفَ المقارَبةِ اللبنانية، مجدداً التأكيدَ أنَّ إنهاءَ حالةِ العَداء معَ إسرائيل يبقى هدفاً يرتبط أولاً بتحقيقِ المطالبِ اللبنانيةٍ كاملةً، ومتمسِّكاً بخِيار التفاوض وعدمِ التراجعِ عنه على الرَّغم من صعوبةِ الطريق والتعقيداتِ المرتبطة بموازينِ القوى والحساباتِ الإسرائيلية والوضعِ الاميركي الايراني// وبهذه العناوين، يستعدُّ عون لواحدةٍ من أبرز محطاتِه الخارجية، عبر زيارةٍ مرتَقبة إلى البيت الأبيض ولقاءِ الرئيس الأميركي دونالد ترامب// زيارةٌ يدخلُها لبنان حامِلاً سَلّةَ مَطالبَ واضحة: دعمٌ أميركي لاستعادةِ كاملِ الأراضي اللبنانية، وتعزيزُ قُدُراتِ الجيش، وإسنادُ مسارِ إعادةِ الإعمار، وإطلاقُ عجلةِ الاقتصاد بعد الخسائرِ الهائلة التي خلَّفَتها الحربُ والأزَماتُ المتراكمة// وبين إسطنبول وروما وواشنطن، تتوزعُ الأوراقُ اللبنانية على أكثرَ من طاولة، فيما يبقى الرِّهانُ على أنْ تتحولَ الوعودُ الدولية إلى وقائع، وأنْ تَنتقلَ التسوياتُ من حِبر التفاوض إلى أرضِ التنفيذ// وإلى أرض طهران/ وصلَ الوسطاءُ القطريون لاجراء مباحثاتٍ معَ المسؤولينَ الايرانيين لتهيئة استئنافِ المفاوضاتِ الاميركية الايرانية في وقتٍ تواجِهُ فيه المنطقةُ مرحلةً حساسةً محفوفةً بمخاطرِ التصعيد اليومي/ على قاعدة التفاوضِ من خلال التحركاتِ العسكرية حيناً والتهديداتِ الصاخِبة احياناً/ وعلى آخِر مَقولاتِ ترامب  أنَّ وقفَ اطلاقِ النار معَ ايران انتهى لكنَّ المحادثاتِ معها مستمرة/ فإنَّ الوَساطةَ القطريةَ المتجددة تَستَهدفُ خلقَ ارضيةٍ مشتركة تسمحُ بفرصة التوصلِ الى استئناف المفاوضات وتعزيزِ حظوظِ التفاهمات.
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 10-07-2026

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

10-07-2026

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 09-07-2026

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 09-07-2026
2026-07-09
مقدمة النشرة المسائية 08-07-2026
2026-07-08
مقدمة النشرة المسائية 07-07-2026
2026-07-07
مقدمة النشرة المسائية 06-07-2026
2026-07-06
مقدمة النشرة المسائية 05-07-2026
2026-07-05
مقدمة النشرة المسائية 04-07-2026
2026-07-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026