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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 21-07-2026

2026-07-21 | 13:21
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مقدمة النشرة المسائية 21-07-2026

دَخَلنا في التجرِبة/ ولم نَنجُ من الشِّرِّير// وما بين زوطر الغربية والبيت الأبيض/ خطٌّ بمسارَين: أمنيٍّ شائك/ وجسِّ نبضٍ سياسي// فتقدمَ المسارُ الثاني وحَجَز المرتبةَ الأولى عند أَعتاب البيت الأبيض حيث استقبل الرئيس دونالد ترامب الرئيسَ اللبناني جوزاف عون// وبعد حرارةِ السلام/ كان الكلامُ في المكتب البيضاوي/ فلم يَفُتْ ترامب أن يقدِّم الإطراءَ لعون كشخصٍ وسيم ويَحظى باحترامٍ كبير وقد يصبحُ أهمَّ الشخصياتِ في الشرق الأوسط/ وعلى موجةِ المديحِ ذاتِها معَ قيمةٍ مُضافة بالَّلعِب على الوتَر الذي يَهواهُ ترامب/ توجه عون بالشكر لترامب وفريقِه على هذه الزيارةِ التاريخية كما لإنجازاتِ الإدارة الأميركية التاريخية والتي حقَّقناها معاً وعلى رأسها توقيعُ اتفاقيةِ الإطار وهذا بعضٌ من الإرث الذي سيحمِلُه الرئيسُ الأميركي كرجلٍ يملِكُ رؤيةً متبادَلة للسلام/ وآنَ الأوانُ للبنانَ والمنطقةِ أن ينعُما بالسلام// بحفاوةٍ وجدية لافتة تعاطى ترامب مع عون من رئيس لرئيس/ فأَظهَر اهتمامَه بلبنان البلدِ الذي أُسيئت معاملتُه لفترة طويلة/ ووَعد بحل الكثير من المشاكل/ وعند الدخولِ في المواضيع الحساسة المتعلقة بحزبِ الله وبالاتفاقيات الإبراهيمية/ وجَدَ الرئيسان مِساحةً مشتركة في تنسيق الأجوبة/ فإذا طَلب الرئيسُ اللبناني منه التحدثَ معَ حزبِ الله فسيفعلُ ذلك والكلامُ لترامب/ في حين لم يربِطْ لبنان باتفاقات أبراهام واكتفى بوصفِها بأنها كانت ناجحةً جدا وستنضمُّ إليها دولٌ عديدة لاحقا ومن دون أن يسميَ لبنان/ والأهمُّ في المؤتمر الصَّحَفي المشترك أنَّ ملائكةَ رئيسِ مجلسِ النواب نبيه بري كانت حاضِرة/ ليس من قَبيلِ المصادفة/ بل برسالة مباشِرة وجهها ترامب إلى عين التينة بقوله: أظنُّ أنه رجلٌ جيد وعندما يرى التقدمَ سينضمُّ إلينا/ في حين قدَّم عون بري كشريكٍ يريد إنهاءَ الحرب وهو ابنُ الجنوب/ الجنوب الذي دُمِّر تحت نظرِه/ وإلى تقديرِه حساسيةَ وضعِ رئيسِ مجلس النواب/ اضاف عون أنَّ بري هو داعِمٌ لإنهاء الحرب مرةً واحدة وإلى الأبد/ وهو يقومُ بجهد كبير/ أما فيما يتعلقُ بالانسحاب الإسرائيلي من لبنان/ فقد أجاب ترامب بأنَّ عمليةَ الانسحاب بدأت بالفعل/ من خلال إعادةِ الانتشار وهناك إطارٌ زمنيٌّ واضح لذلك/ وإلى المطلب الرئيسي بالحاجة إلى دعم ترامب السياسي/ طَلب عون من الرئيس الأميركي تقديمَ الدعمِ للجيش اللبناني كونُه المؤسسةَ الأكثرَ موثوقِيةً في البلاد/ وعلى الهدف النهائي بإنهاء حالة العَداء بين لبنانَ وإسرائيلَ إلى الأبد/ بحَسَب عون/ انتهى المؤتمرُ الصَّحَفي/ وأُغلقت ابوابُ المكتب البيضاوي/ على خَلوةٍ رئاسية ثنائية/ بعد أن وَعد ترامب بأن عون لن يغادرَ واشنطن خاليَ اليدين وسوف تعرفون، قال للصِحافيين/ وإلى أن تكتملَ صورةُ الزيارة على مفاعيلها التنفيذية/ فقد تقدَّم الجنوبُ المشهدَ الأمني على خريطة المنطقة التجريبية/ فالجيشُ الوطني اللبناني تتقدمُه فِرقُ الهندسة / انتقلَ من أرضٍ لبنانية إلى أرض لبنانية/ وانتشرت وِحداتُه العسكرية في بلدة زوطر الغربية قضاء النبطية/ وأثناء العملية أَطلقت قواتُ الاحتلال الإسرائيلي النارَ على مقرُبة من هذه الوِحدات/ فأصيبت مجموعةُ التنسيقِ العسكري الخاصة بلبنان وراعيها الأميركي بنيرانٍ "صديقة"/ ولم يَسلمْ فريقٌ من الصليب الأحمر من انفجار لَغَمٍ على أرضٍ مليئةٍ بالألغام//
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