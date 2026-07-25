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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 25-07-2026

2026-07-25 | 13:34
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مقدمة النشرة المسائية 25-07-2026

مقدمة النشرة المسائية 25-07-2026

سافرتِ الأنظارُ الى الديمان/ فتَنَحَّى المشهدُ السياسي قليلاً/ وتقدّمَ مشهدٌ استثنائي معَ حشدٍ مَلأَ الصَّرحَ البطريركيَّ الصيفي/ في يومِ تطويبِ البطريرك الياس الحويك/ ففي وطنٍ يتأرجحُ بين أزَماتِه وأسئلةِ مصيرِه، لا يأتي تطويبُ البطريرك الياس الحويك حَدَثاً كَنَسياً عابِراً، بل لحظةٌ وطنية تعيدُ فتحَ صفَحاتِ التأسيسِ في زمنٍ يكادُ يَنسى فيه اللبنانيونَ معنى الدولة/./ ومعَ إعلانِ لبنانَ الكبير، دخلَ الحويك التاريخَ بوصفِه أحدَ أبرزِ المساهِمين في ولادة الدولة، في محطةٍ صَنَعتها إرادةُ اللبنانيين كما فَرَضَتها تحوُّلاتُ الإقليمِ والعالم/./ ومن هنا، لم يبقَ اسمُه في سِجل البطاركة فَحَسْب، بل استقرَّ في ذاكِرة وطنٍ لا يزالُ يبحث، بعدَ أكثرَ من قرنٍ، عن المعنى الذي ناضَلَ الحويك من أجله.. دولةً تتَّسِعُ لجميع أبنائها/./ واحتفاليةُ الديمان أَعطت سائرَ المِلفاتِ استراحةَ المُحارِب/ لكنَّ عناوينَ المرحلةِ ما زالت تَفرِضُ حضورَها من بوابة المناطقِ التجريبية/ وزوطر الشاهدُ الأول على التنفيذ/ فقد تابع أهاليها في يومٍ جديد مسارَ عودتِهم تحت مِظلة الجيشِ اللبناني/ يَدخُلونَ ويتفقدون/ يعايِنونَ دماراً وبيوتاً كانت فيما مَضى ولم تَعُدِ اليومَ على حالها// وعلى صورة زوطر الغربية وظروفِها التجريبية يَتحَضَّر لبنان لإستحقاقاتٍ مقبلة على طريق اتفاقِ الإطار/ ويَسيرُ صوبَ روما الثانية في الرابعِ من آبَ المقبل/ وفي جُعبته تصورٌ خطيٌّ تطبيقاً للمناطقِ التجريبية/ من خلال بحثٍ عسكريٍّ تِقْنيٍّ مفصَّل/ وفي معلوماتِ الجديد، أنّ الذي سوف يَسرِي على ما بعد زوطر الغربية سيَحتاجُ إلى بحثٍ أكثرَ عُمقاً وتفصيلاً بين الوفودِ العسكريةِ المشارِكة/ وسيكونُ على جدولِ الأعمال البندُ المتعلق بآليةِ التحقق من قِبل طرفٍ ثالث/ والثالث هذا سيكونُ مشتركاً بين أطرافٍ عربيةٍ وأوروبيةٍ وأسيوية في ظِل عدمِ الرغبةِ الاميركية في المشارَكة/ علماً أنَّ البحثَ في الأمر لم يُحسَمْ بعد/ يمشي لبنان صوب روما والمنطقة تعيش على غليانها/ من خط النار الاميركي الايراني والذي يتأرجح بين تصعيد من هنا واحتمال وساطات من صوب بوابات اسلام اباد وبكين ومسقط/ إلى اسرائيل وعدوانها المستحدث على الضفة الغربية/ بتكثيف الهجمات وتشييد البؤر الاستيطانية الجديدة/ ما يفتح سيناريوهات المرحلة المقبلة على إمكانية اتساع المواجهات/ علماً أن المسار اللبناني نحج بتحييد نفسه حتى الساعة عن تطورات الاقليم واحتمالاته الدراماتيكية// ومن اعتداءات اسرائيل المتكررة على لبنان وغزة والضفة إلى اعتدائها المباشر على المحكمة الجنائية الدولية/ وحكاية كريمٍ ما خانَ يوماً العدالة والحقيقة/ من زمن لاهاي ومحكمتها الخاصة بلبنان وإحقاق الحقائق بصولات وجولات كانت فيها الجديد رأس حربة/ وكان كريم خان حارس القوس ومثبت الوقائع/ وصولاً إلى الجنائية الدولية والتي انتصرت على زمن خان لأهل غزة والقطاع وأصدرت مذكرتي إعتقال بحق نيتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت للتحقيق معهما بتهم ارتكاب جرائم حرب/ وكانت أصدرت أيضاً مذكرات توقيف بحق عدد من قيادات حركة حماس/ دخل المدعي العام كريم خان منطقة الحظر وتجرأ حيث يخشى الاخرون وكان نصيراً لشعب يُباد كل يوم ويولد من جديد/ وفي اللحظة التي اخذ فيها القرار ردّت اسرائيل بالتحرش بالمحكمة الجنائية الدولية لصالح عزل خان على خلفية اتهامه بارتكاب سلوك جنسي غير لائق/ فجرى التصويت على عزله في مقر الامم المتحدة/ وبفعل ضغط اميركي -اسرائيلي لحشد اكبر عدد من الدول للتصويت لصالح العزل/ وفي أول رد، أعلن محامي كريم خان أن موكله سيطعن في قانونية القرار وسيسعى إلى إنصافه عبر كل السبل القضائية المتاحة// ومن معارك الميدان إلى معارك القضاء، فإنّ جولة الباطل ساعة، وجولة الحق حتى قيام الساعة/./
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