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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 27-07-2026

2026-07-27 | 13:48
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مقدمة النشرة المسائية 27-07-2026

"غداً يَلقاهُ.. ويا خوفَ لبنانَ والمنطقة من غَدِ"..// على جَناحِ "صُهيون" غادر بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاءٍ هو الثامنُ معَ الرئيس دونالد ترامب في ولايتِه الثانية/ وخَتَم جوازَ السفر بموقفٍ قاطِعٍ أمام وزراءِ الكابينت بأنه سيرفضُ مطالبَ الأميركيين بتنفيذِ انسحاباتٍ من غزةَ وسوريا ولبنان/ وبأنه ينوي الوقوفَ بحزمٍ ومعارضة ذلك/ بحَسَبِ ما نَقلتِ القناةُ الثالثةَ عَشْرةَ عن مصادر/ وغالباً ما يكونُ ديوانُ نتنياهو هو المَصدر// أَبرق نتنياهو برسالته مباشَرةً إلى ترامب/ فكيف سيتلقَّفُها الرئيسُ الأميركي؟ وكيف سيَتصرفُ على ضوء هذا الموقف؟/ وحِبرُ الوعودِ بالانسحابِ الإسرائيلي أمام رئيسِ الجمهورية جوزاف عون لم يَجِفَّ بعد/ وإنْ رَمى نتنياهو الطُّعمَ لترامب بالسماح لمجلسِ السلام بالدخول إلى غزةَ عشيةَ سفرِه إلى العاصمة الأميركية/ إلَّا أنَّ الأهمَّ ماذا سيقولُ ترامب "لبيبي" خلالَ وبعدَ اللقاء؟/ إثر موجةِ الجَفاءِ والجفافِ التي ضَربتِ العلاقةَ بين الصديقَين/ وأَمطَرَت سَيلاً من الاتهاماتِ أَطلَقها نائبُ الرئيس جاي دي فانس بوجه أطرافٍ ومسؤولينَ حكوميينَ داخلَ إسرائيل عَمِلوا على شنِّ حَمَلاتٍ سِريةٍ ومموّلةٍ للتأثير على الرأي العام الأميركي ولإفشالِ صَفَقات التفاوض بهدف الاستمرارِ بالحرب// وَسَط هذه الأجواء/ تتجمَّعُ الغيومُ فوق البيتِ الأبيض على لاءاتِ نتنياهو بالنسبة للبنانَ وغزةَ وسوريا/ وعلى وضعِه إيرانَ وأمنَ إسرائيل بنداً أولَ على رأسِ جدولِ أعمالِ اللقاء/ فهل سينفجرُ غضبُ ترامب بوجه الشريك غيرِ الموثوق والذي يتنصَّلُ من التزاماته/ أم ستنفرِجُ أزمةٌ معَ ما صرَّح به الرئيسُ الأميركي للقناة الثانيةَ عَشْرةَ الإسرائيلية وهو أنَّ دولَ الوَساطةِ طَلبت منه عدمَ شنِّ عملياتٍ عسكرية/ ومعَ ذلك أعلن استعدادَه لعمل عسكري/ إذا فشِلتِ المحادثاتُ معَ إيران// ويتزامَنُ موقفُ ترامب مع سلسلةِ اتصالات أجراها زيرُ الخارجية العُماني مع عددٍ من نظرائه في المنطقة وتناولت مستجداتِ الأوضاع وجهودَ خفضِ التوتر في المنطقة// كلُّ الأمورِ معقودةٌ على ما بعدَ لقاءِ الثلاثاء/ وما على لبنان سوى أن يعلِنَ حالَ التأهبِ معَ مجلسِ الأمن والمجتمعِ الدولي لإعداد قرارٍ معجل يفرِضُ على إسرائيل الانسحابَ من الأراضي اللبنانية المحتلة/ خصوصاً بعد الموقفِ الذي أعلنه رئيسُ الجمهورية بعدمِ القَبولِ باستمرار خرقِ إسرائيلَ بنودَ صيغةِ اتفاقِ الإطار/ ومعَ تأكيدِه الالتزامَ بصيغةِ الإطار فقد أبدى خَشيتَه من أنْ تؤديَ الممارسَاتُ الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتِها/ بالتزامن معَ استمرارِ إسرائيلَ بتدميرِ المنازلِ وجرفِ القرى ما يشكلُ انتهاكاً لحقوقِ الإنسان ويَستَوجِبُ تحركاً دولياً لوضع حدٍّ لذلك// خَتَم رئيسُ الجمهورية المحضر/ ليبقى مفتوحاً بحَسَبِ مصادرَ دبلوماسيةٍ على جولة تصعيدٍ جديدة/ وبحَسَبِ المصادرِ عينِها للجديد/ فإنَّ الأمورَ راهناً لا تزالُ تقفُ عند خط الوسطِ بين اللاحربِ واللاسلم/ وبين شُمولِ لبنانَ بالجولة من عدمِها/ وتحدثتِ المصادرُ عن حَراكٍ ما في الأروقةِ السياسية يتمُّ بمُوجِبه العملُ على ترتيبٍ ما بين لبنانَ وإسرائيل يلتزمُ به ضِمناً حزبُ الله// أما شكلُ ومضمونُ هذا الترتيب/ فمتروكانِ للمقبلِ من الأيام/ وأقربُها لما بعد لقاءِ البيتِ الأبيض وما إذا كان الذيلُ سيحرِّكُ الرأس/ أم أنَّ ترامب سيَرفعُ البِطاقةَ الحمراء بوجه نتنياهو المحزون لخَسارةِ صقرِ قبيلةِ الداعمينَ لإسرائيل.
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