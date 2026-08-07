مقدمة النشرة المسائية 07-08-2026

تردُّداتُ اليومِ التالي على الموجةِ الآتية من إيطاليا تأرجَحَت بين استمرارِ التصعيد الميداني ومحاولةِ استشرافِ الإطار التفاوضي/ فبعدما رُحِّلت أوراقُ روما إلى مَطالِعِ أيلول/ بَدَت طاولةُ المفاوضات وكأنها تَسيرُ على إيقاعِ الخُطوةِ المؤجَّلة حيث تتداخَلُ النِقاطُ بثِقلٍ أَشَدَّ وَطأةً من تعقيدات المَيدان/./ في الرواية الاميركية عنوانٌ يشيرُ الى محادثاتٍ مثمرة على المستويين الفني والتِّقْني/ وفي القراءةِ اللبنانيةِ بَدَتِ الوقائعُ اكثرَ حَذَراً/ فلا وقفٌ لاطلاقِ النار أُنجز ولا ضَماناتٌ وُضِعت لوقفِ الاعتداءاتِ وأعمالِ التفجيرِ والجَرف/ وسَطَّرَت في سِجِلات استهدافاً لجرافةٍ تابعةٍ للجيش اللبناني في المنصوري/ وتوغلاً إلى أطراف بلدة عيتا الجبل/ إصافةً الى قصفٍ في حداثا وتفجيرٍ وتجريفٍ في زوطر الشرقية جارةِ الغربية/ حيث أُولى المناطقِ التجريبية التي ظَلَّتِ الأُولى والوحيدةُ من دونِ شريكٍ أو مُلحَقٍ يتبع/./ وعلى الرَّغم من التصعيدِ المَيداني الذي يحاوِلُ من خلاله بنيامين نتنياهو إحباطَ أيِّ تقدمٍ تفاوضي/ ليَخوضَ انتخاباتِه بالنار/ فإنه وبحَسَبِ مصدرٍ رسميٍّ للجديد/ سَجَّل ملاحظاتِه الإيجابيةَ على نتائجِ الأيامِ الثلاثة والمتمثلة بالحدودِ والموافقةِ على تبادلِ لوائحَ أوليةٍ بالأسرى المحتملين والتوصلِ إلى لائحةٍ مختَصَرة للجهةِ الثالثة التي ستتولى آليةَ التحقُّقِ على الأرض/ معَ تَكرارِ الاشارةِ الى الدعمِ للموقف اللبناني/ وهنا فإنَّ الدعمَ الكلامي بالتنفيذ المَيداني يُذكر/ وإلَّا فسيبقى حِبراً على ورقِ روما/ ونتنياهو الذي دخلَ زمنَ الانتخاباتِ ليس مستعِداً للقيامِ بأيّةِ خُطواتٍ وسيكونُ للمراوَحةِ المكانُ الأوسعُ حتى انقضاءِ خريفِ الانتخاباتِ الاسرائيليةِ المقبلة/./ وقبل أيلول روما المقبل/ يحُلُّ على لبنان تشريعُ آبَ الَّلهَّاب/ وعلى امتعاضِ رئيسِ المجلس من مفاوضاتِ الخارج دعا بري الى جلسةٍ تشريعيةٍ الأسبوعَ المقبل/ عناوينُها الخلافيةُ دورةً كاملة بين تعديلاتٍ ومفاوضاتٍ وحوارات/ وعلى عدم وضوحٍ كاملٍ للرؤية النيابية/ فإنَّ الجدولَ يتضمنُ المشاريعَ الجَدَلية من العفو العام الى الغاء عقوبة الإعدام وصولاً الى الإعلام/ لترسُوَ المُعطياتُ الأولية على قاعدة التوافقِ حول العفوِ والتعديلِ حول الاعلام/ من دون ضَماناتٍ واضحة عن وُجهةِ سيرِ الكُتل ومسارِ قراراتِها/./ وأَبعَدَ من حدودِ التشريعاتِ اللبنانية/ فإنَّ عدمَ الوضوحِ في الرؤية يُصيبُ ايضاً خَطَّ المواجَهة الاميركيةِ الايرانية/ وما يزالُ الرئيسُ الاميركي مستمراً بين التهديدِ العسكري من جهة والتفاؤلِ بالحل من جهةٍ ثانية معَ تأكيدٍ اميركي على بوادرِ اتفاقٍ قريبٍ بشأن مَضيق هُرمُز/ وَسَطَ مشهدٍ اقليمي حمَلَ تطوراً استراتيجياً في قِمةٍ ثلاثية عُقدت في مكة ووَقَّعَت فيها وتركيا وباكستان اتفاقيةً للدفاع المشترك بهدفِ دعمِ الامنِ والاستقرارِ في المنطقة وخارجَها/./ وبين تفاوضٍ يتأرجَحُ على حافَّةِ النجاحِ والفشل، حيث تترقبُ المنطقةُ مَآلاتِ الحوارِ الأميركي– ، وخُطواتٍ تعيدُ رسمَ خرائطِ التحالفاتِ معَ توقيعِ اتفاقيةِ الدفاعِ المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، يبدو الشرقُ الأوسط أمامَ مرحلةٍ تتقاطَعُ فيها الدبلوماسيةُ معَ الأمن، وتتنافَسُ فيها فرصُ التهدئةِ معَ احتمالاتِ التصعيد.. بانتظارِ الكلمةِ الفصل على خطوطِ النار او مَساراتِ التسويات//.