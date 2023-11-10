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فيديو - اعتماد الرقم القياسي .. لورا روّضت موجة عُلوّها 13.3 متراً !!

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فيديو - اعتماد الرقم القياسي .. لورا روّضت موجة عُلوّها 13.3 متراً !!
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رياضات متنوعة

2023-11-09 | 23:39
فيديو - اعتماد الرقم القياسي .. لورا روّضت موجة عُلوّها 13.3 متراً !!

أصبحت المرأة التي تعتلي أكبر موجة وفقاً لكتاب غينيس

أصبحت لورا إينيفر، المرأة التي تعتلي أكبر موجة، وفقاً لكتاب غينيس للأرقام القياسية، حيث قامت راكبة الأمواج الأسترالية "بترويض" موجة يبلغ ارتفاعها 13.3 متراً، دون مساعدة من "جت سكي"، وقد حصل ذلك في 22 كانون الثاني يناير الفائت في جزيرة أواهو في هاواي.
وبعد تحليل دقيق واتباع القياسات التي أجرتها World Surf League، مع صور الفيديو والمعلومات حول مكان وموقع الموجة والكاميرات وخلافه، تم التحقق من صحة الرقم القياسي، والذي يتجاوز الرقم السابق الذي سجلته أندريا مولر قبل ثماني سنوات، ويبلغ 12.8 متراً.

 
 
فيديو - اعتماد الرقم القياسي .. لورا روّضت موجة عُلوّها 13.3 متراً !!

رياضة

رياضات متنوعة

لورا إينيفر

غينيس

World Surf League

أندريا مولر

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