فيديو - بيريرا يُسقط بروخازكا بالضربة القاضية

سقط التشيكي بشكل ساحق بالضربة القاضية في الجولة الثانية

سقط المقاتل التشيكي إيرجي بروخازكا بشكل ساحق أمام متحديه البرازيلي أليكس بيريرا بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال الذي جمعهما ضمن دورة (UFC 295) للفنون القتالية المختلطة (MMA) في ماديسون سكوير غاردن في نيويورك.

ونال بيريرا، البالغ من العمر 36 عاما، لقب بطل (UFC) الذي أصبح شاغرا بعد إصابة حامل اللقب الأميركي جمال هيل، مُسجّلاً الانتصار التاسع في مسيرته الاحترافية مقابل هزيمتين، فيما مني بروخازكا، البالغ 34 عاماً بالهزيمة الرابعة مقابل 29 انتصاراً وتعادل واحد.