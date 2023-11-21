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الإعلامي أشرف محمود لولاية جديدة في الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية

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الإعلامي أشرف محمود لولاية جديدة في الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية
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رياضات متنوعة

2023-11-21 | 07:34
الإعلامي أشرف محمود لولاية جديدة في الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية

احتفظ الاعلامي المصري بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للثقافة الرياضية

احتفظ الاعلامي والمُعلّق المصري، أشرف محمود، بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للثقافة الرياضية، عن قارة افريقيا لدورة جديدة تستمر حتى تشرين الثاني - نوفمبر ٢٠٢٥.

ويعتبر أشرف محمود رئيس ومؤسس الاتحادات المصري والعربي والافريقي للثقافة الرياضية، وهو انضم الى اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي منذ العام ٢٠١٧.

ويحظى أشرف محمود بعلاقة ومحبة خاصة مع جمهور كرة القدم اللبنانية حيث علّق على مبارياتها ابان فترة نقلها مباشرة على شاشة الجديد وقبلها لفترة على شاشة تلفزيون المستقبل.

واعتمد الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية أربع دول عربية جديدة هي فلسطين والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة ليبيا، ليصبح عدد الدول العربية خمسة، بعد مصر التي انضمت في العام 2014.

 

الإعلامي أشرف محمود لولاية جديدة في الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية

رياضة

رياضات متنوعة

أشرف محمود

الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية

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