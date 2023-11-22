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هل تقلبُ دماء الديدان الرملية موازين الرياضة العالمية؟

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هل تقلبُ دماء الديدان الرملية موازين الرياضة العالمية؟
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رياضات متنوعة

2023-11-22 | 07:04
هل تقلبُ دماء الديدان الرملية موازين الرياضة العالمية؟

قد يكون طريقة مثالية لتحسين الأداء

دلّ اكتشاف حديث، نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، على أن الدم المستخرج من ديدان "اللوغ"، المعروفة بإسم الديدان الرملية، والتي تستخدم كطعم لصيد الأسماك، قد يكون طريقة مثالية لتحسين الأداء في ركوب الدراجات الاحترافية.
وذكرت الصحيفة أن الهيموغلوبين المستخرج من هذه الديدان، يُخزّن الأوكسجين أكثر بـ40 مرة من جزيء الهيموغلوبين البشري، وسوف يؤدي في حال استخدامه الى زيادة تحمّل وقدرة الرياضي وقوته، وهو ما اكتشفه الدكتور فرانك زال، مؤسس شركة  Hemarina.
وأبلغ العالم وكالات إنفاذ القانون الفرنسية أن أحد الدراجين المشهورين والمشاركين في سباق فرنسا للدراجات تواصل معه سعياً للاستفادة من نظريته، وقال أوليفييه رابين، المدير العلمي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، أن الوكالة على علم بذلك، وتراقب الوضع عن كثب.

هل تقلبُ دماء الديدان الرملية موازين الرياضة العالمية؟

رياضة

رياضات متنوعة

الديدان الرملية

الهيموغلوبين الدكتور فرانك زال

Hemarina

سباق فرنسا للدراجات

أوليفييه رابين

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