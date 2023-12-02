زوّروا صور بطلة العالم بفضل الذكاء الاصطناعي وابتزّوها !!

ذكرت بطلة العالم 2017 لركوب الأمواج، البرتغالية ماريانا روشا، أنها تعرّضت لمحاولة ابتزاز من خلال استخدام بعض الصور العارية المزيفة لها، المُعدّة بفضل الذكاء الاصطناعي.وقالت روشا، البالغة 26 عاماً عبر انستغرام "مررت بالجحيم العاطفي مؤخراً، وأود أن أشارك قصتي، لأنني أعتقد أن هناك المزيد من الضحايا مثلي الذين يعانون من هذا النوع الجديد من المضايقات".وأوضحت روشا أنها تلقت في 17 تشرين الثاني - نوفمبر، مجموعة من الصور من رقم هاتف "غريب"، تُظهرها وهي عارية، وتبيّن أنه قد "تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويجب أن أخبركم .. أقسم أنها تبدو حقيقية"، وقد طلب المُرسل خمسة آلاف يورو.وأرفقت الرياضية رسالتها على انستغرام، مع لقطة شاشة للدردشة التي جرت بينها وبين المُبتزّ، ومع صورة لها في البحر، ولقطة شاشة لمقال من صحيفة نيويورك تايمز الأميركية حول التلاعب بالصور من خلال الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يدمر حياة المراهقين.وختمت روشا "رأيت الجانب المظلم من هذا العالم المخيف، وخسرت الكثير من المال، وستكون هناك صور لي يتم تداولها عبر الإنترنت، والأكثر شرا هو أن ذلك يحدث لكثير من الناس، ومثلما أعتقد أن للذكاء الاصطناعي نقاط جيدة، فالأبدان قد تقشعر لو عرفنا إلى أين نتجه .. إلى مكان مخيف جدا جداً".عن صحيفة ماركا الاسبانية بتصرّف.