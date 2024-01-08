فيديو - فاز في الجولة الاولى بالضربة القاضية .. العمر مجرد رقم

حصل على اللقب العالمي المؤقت في ملاكمة الوزن الخفيف

فاجأ المقاتل الفنزويلي إسماعيل باروسو، البالغ من العمر 40 عاماً، منافسه البريطاني أوهارا ديفيز، البالغ من العمر 31 عاماً، حين اسقطه في الجولة الأولى، ليحصل على اللقب العالمي المؤقت في ملاكمة الوزن الخفيف.

فقد عانى ديفيز من خسارة كارثية أمام باروسو في الوقت القاتل من الجولة الأولى، ليحصل الاخير على لقب المنظمة العالمية للملاكمة (WBA) المؤقت للوزن الخفيف، في النزال الذي جمع المقاتلين في لاس فيجاس.