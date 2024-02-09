كلاس استقبل سفير قطر وهنأه "الدوحة عاصمة وقبلة الرياضة العالمية"

هنأ كلاس ضيفه على النجاح المنقطع النظير لدولة قطر في استضافة كأس آسيا



استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس في مكتبه سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، بحضور مدير عام المنشآت رئيس مصلحة الرياضة محمد عويدات ورئيس دارة العلاقات العامة حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر ومستشارة شؤون الشباب الدكتورة ميرنا صبرا.

وهنأ كلاس ضيفه على النجاح المنقطع النظير لدولة قطر في استضافة كأس آسيا "وهو أمر ليس بغريباً عن الدوحة التي أصبحت عاصمة وقبلة الرياضة العالمية"، كما هنأ بتأهل "العنّابي" الى المباراة النهائية للدفاع عن لقبه، مُبدياً سعادته لتأهل منتخبي قطر والاردن العربيين، متمنياً قمة راقية بينهما تعكس المستوى الفني والاخلاق والروح الرياضية والاخوية العالية.

وناقش كلاس وسفير قطر المراحل التي قطعها اتفاقيّ التعاون بين البلدين في مجاليّ الشباب والرياضة، وأكد كلاس أنهما باتا مُنجزين من الجانب اللبناني، فوعد بن عبد الرحمن بالتحرّك سريعاً لإنجازهما من الجانب القطري سعياً لتوقيعهما في أسرع وقت ممكن، تحقيقاً للفائدة المتبادلة لشباب ورياضيي قطر ولبنان.

