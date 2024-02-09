الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

كلاس استقبل سفير قطر وهنأه "الدوحة عاصمة وقبلة الرياضة العالمية"

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كلاس استقبل سفير قطر وهنأه &quot;الدوحة عاصمة وقبلة الرياضة العالمية&quot;
A-
A+

رياضات متنوعة

2024-02-09 | 07:42
كلاس استقبل سفير قطر وهنأه "الدوحة عاصمة وقبلة الرياضة العالمية"

هنأ كلاس ضيفه على النجاح المنقطع النظير لدولة قطر في استضافة كأس آسيا


استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس في مكتبه سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، بحضور مدير عام المنشآت رئيس مصلحة الرياضة محمد عويدات ورئيس دارة العلاقات العامة حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر ومستشارة شؤون الشباب الدكتورة ميرنا صبرا.
وهنأ كلاس ضيفه على النجاح المنقطع النظير لدولة قطر في استضافة كأس آسيا "وهو أمر ليس بغريباً عن الدوحة التي أصبحت عاصمة وقبلة الرياضة العالمية"، كما هنأ بتأهل "العنّابي" الى المباراة النهائية للدفاع عن لقبه، مُبدياً سعادته لتأهل منتخبي قطر والاردن العربيين، متمنياً قمة راقية بينهما تعكس المستوى الفني والاخلاق والروح الرياضية والاخوية العالية.
وناقش كلاس وسفير قطر المراحل التي قطعها اتفاقيّ التعاون بين البلدين في مجاليّ الشباب والرياضة، وأكد كلاس أنهما باتا مُنجزين من الجانب اللبناني، فوعد بن عبد الرحمن بالتحرّك سريعاً لإنجازهما من الجانب القطري سعياً لتوقيعهما في أسرع وقت ممكن، تحقيقاً للفائدة المتبادلة لشباب ورياضيي قطر ولبنان.
كلاس استقبل سفير قطر وهنأه "الدوحة عاصمة وقبلة الرياضة العالمية"

رياضة

رياضات متنوعة

وزير الشباب والرياضة

الدكتور جورج كلاس

الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قتله بسع رصاصات انتقاماً على باب منزله

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

قتله بسع رصاصات انتقاماً على باب منزله
2024-02-06

قتله بسع رصاصات انتقاماً على باب منزله

شرح القاتل للمحققين بشكل تفصيلي ملابسات الحادث

2024-02-06

قتله بسع رصاصات انتقاماً على باب منزله

شرح القاتل للمحققين بشكل تفصيلي ملابسات الحادث

فيديو - الأميركي أسقط الروسي بالضربة الفنية القاضية
2024-02-05

فيديو - الأميركي أسقط الروسي بالضربة الفنية القاضية

ضمن دورة UFC Fight Night 235a للفنون القتالية المختلطة

2024-02-05

فيديو - الأميركي أسقط الروسي بالضربة الفنية القاضية

ضمن دورة UFC Fight Night 235a للفنون القتالية المختلطة

فيديو - تحدّى الاصابة والعمر وتسلّق موجة "بانزاي" العملاقة
2024-02-04

فيديو - تحدّى الاصابة والعمر وتسلّق موجة "بانزاي" العملاقة

لا يزال بطل العالم إحدى عشر مرة في أفضل حالاته

2024-02-04

فيديو - تحدّى الاصابة والعمر وتسلّق موجة "بانزاي" العملاقة

لا يزال بطل العالم إحدى عشر مرة في أفضل حالاته

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024