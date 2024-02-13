والد حامل الرقم العالمي يطالب بالتحقيق بأسباب مقتله

دعا والد كلفن كيبتوم، حامل الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون، الحكومة الكينية إلى التحقيق في ملابسات مقتل ابنه يوم الأحد في حادث سير غرب البلاد.عاطفياً، قال إن ابنه أكد له في المرة الأخيرة التي تحدثوا فيها أنه يشعر بأنه بخير وأنه مستعد لتحطيم الرقم القياسي للماراثون مرة أخرى "أخبرني أن شخصا ما سيأتي ويساعدنا في بناء منزل، وقال إن جسده أصبح لائقا الآن ويمكنه الركض لمدة أقل من ساعتين، لتحطيم رقمه العالمي الشخصي".وأضاف الأب أنه علم بالمصيبة على شاشة التلفزيون "تلقيت نبأ وفاة ابني أثناء مشاهدة الأخبار، وذهبت إلى مكان الحادث، لكن الشرطة أخذت الجثة إلى إلدوريت"، وتم نقل جثة الرياضي من مشرحة مستشفى مضمار السباق، حيث جاء العشرات من الرياضيين والمعارف لتوديع صديقهم، إلى مستشفى إلدوريت.