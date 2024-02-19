فيديو - الأميركي "أخضع" الروسي "خنقاً" وهزمه

ضمن حدث (UFC 298) للفنون القتالية المختلطة (MMA)

سقط الروسي رومان كوبيلوف على يد متحديه الأميركي أنتوني هيرنانديز، في النزال الذي جمعهما صباح أمس الأحد، ضمن حدث (UFC 298) للفنون القتالية المختلطة (MMA) الذي جرى في مدينة أناهايم بولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث نجح الفائز في إخضاع منافسه مستخدماً حركة "الخنق" من الخلف.

وسجل هيرنانديز، البالغ 30 عاماً، انتصاره الخامس توالياً والثاني عشر خلال مسيرته الاحترافية مقابل هزيمتين وتعادل واحد، فيما مني كوبيلوف، البالغ 31 عاماً، بالهزيمة الاولى بعد أربعة انتصارات متتالية، وهي الثالثة عموماً مقابل 12 انتصاراً.



