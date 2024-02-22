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القضاء يرفض ايقاف دفن كيبتوم بسبب دعوى بنوّة

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القضاء يرفض ايقاف دفن كيبتوم بسبب دعوى بنوّة
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رياضات متنوعة

2024-02-22 | 06:52
القضاء يرفض ايقاف دفن كيبتوم بسبب دعوى بنوّة

رفضت محكمة كينية وقف دفن الرياضي الكيني

رفضت محكمة كينية وقف دفن الرياضي الكيني كلفن كيبتوم، حامل الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون، المقرر يوم غد الجمعة، بعد دعوى قضائية رفعتها امرأة تبلغ من العمر 22 عاماً، تدّعي أنها والدة لابنة الرياضي الراحل.
ورفضت المحكمة العليا، طلب إدنا أوور، 22 عاماً، التي تدعي أن لديها ابنة تبلغ من العمر عاما وسبعة أشهر، والدها البيولوجي هو كيبتوم، وطلبت المدعيّة أمراً مؤقتاً من المحكمة بوقف دفن الرياضي الذي توفي في في حادث مروري في كينيا، من أجل استخراج عينات الحمض النووي من الجثة لإثبات الأبوة.
وشدد القاضي على أن الدفن مسألة تتعلق بالمصلحة العامة، وأن الأم حرة في "استخدام السبل القانونية الأخرى لضمان حماية حقوق الطفل بشكل جيد".
وقتل الرياضي البالغ من العمر 24 عاماً مع مدربه الرواندي جيرفيه هاكيزيمانا، في حادث مروري وقع ليلة الحادي عشر من الشهر الجاري على طريق في غرب كينيا.
 
القضاء يرفض ايقاف دفن كيبتوم بسبب دعوى بنوّة

رياضة

رياضات متنوعة

كلفن كيبتوم

سباق الماراثون

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