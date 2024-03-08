الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

كلاّس: اللجنة التنسيقية لخطة العمل الشبابية محطة ضرورية لتطبيق السياسة الشبابية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كلاّس: اللجنة التنسيقية لخطة العمل الشبابية محطة ضرورية لتطبيق السياسة الشبابية
A-
A+

رياضات متنوعة

2024-03-08 | 08:27
كلاّس: اللجنة التنسيقية لخطة العمل الشبابية محطة ضرورية لتطبيق السياسة الشبابية

اللجنة التنسيقية لخطة العمل الشبابية سوف تمثل المدماك الأول الطبيعي نحو تطبيق السياسة الشبابية اللبنانية

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس أن اللجنة التنسيقية لخطة العمل الشبابية سوف تمثل المدماك الأول الطبيعي نحو تطبيق السياسة الشبابية اللبنانية، التي تعتبر من الأفضل في المنطقة، وهي تحتاج الى وضعها على سكّة التطبيق لخدمة الشباب اللبناني ومساعدتهم على بناء مستقبلهم. 
وكان كلاس ترأس يوم الثلاثاء الماضي في السراي الكبير أعمال اللجنة التنسيقية لخطة العمل الشبابية التي تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات العامة، والمنسق الوطني لدى رئاسة مجلس الوزراء السيدة هبة نشابة، وممثل اليونيسيف في لبنان إدوارد بيجبيدير.
وتحدث في الاجتماع كل من الدكتورة نشابة التي تمنت تفعيل التنسيق والشراكة بين الوزارات لتطبيق خطة عمل السياسة الشبابية، والسيد بيجبيدير الذي نوّه بعمل اليونيسيف كداعم أساسي للسياسة الشبابية منذ العام 2000، وصولاً الى اقرارها في العام 2012، ثم وضع خطة عمل لهذه السياسة وإقرارها في العام 2022.
وتحدث الوزير كلّاس 
فقال "في ١٣ أيلول ٢٠٢٢ احتفلنا في السرايا الكبير، بإطلاق خطة عمل السياسة الوطنية للشباب التي أقرها مجلس الوزراء، وهي نتيجة عمل متواصل من قبل الوزارة، وبالشراكة مع منظمتي اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية، وهي إنجاز حضاري يعتز به لبنان، ونعتز أننا نقدمه للأجيال".
وأضاف "اليوم نعلن من السراي الكبير، بإرادة من دولة الرئيس، مباشرة عمل اللجنة التنسيقة، لخطة عمل السياسة الوطنية للشباب، التي تضم 20 توصية ذات أولوية، هي خلاصة تخطيطات ورؤى متكاملة نتيجة عدد واسع من التدخلات، على شكل مشاريع ومبادرات تمتد على فترة ثلاث سنوات، وتتماشى مع الأولويات الخمس لوثيقة السياسة الشبابية في لبنان 2012، وهي الخصائص السكانية والهجرة، العمل والمشاركة الاقتصادية، الاندماج الاجتماعي والمشاركة السياسية، التربية والثقافة، والشباب والصحة".
وقال كلاس "إنه الوقت للوفاء بالوعد، والتعهد أمام أجيالنا، بالعمل على تطبيق الاقتراحات وفق الأولويات الواردة في خطة العمل، لتكون خطّةَ نهوض مجتمعية شاملة، بالتشارك مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، والشباب أنفسهم. إنها مسؤولية المؤسسات الدستورية والمكوّنات الوطنية، أن تتبنى هذه الخطة كمشروعٍ إنقاذي حضاري يستحقها شبابنا، وتوليها الاهتمام وتؤمن لها ميزانية خاصة وموارد بشرية للمشاريع المنوي تنفيذها من قبل الوزارات والمؤسسات المعنية .. هذا رهان وطن ومسؤولية دولة".
واختتم الاجتماع بشرح من المنسق العام للجنة، رئيس مصلحة الشباب في الوزارة جوزف سعدالله الذي شرح مراحل تطور السياسة الشبابية في لبنان، داعياً أعضاء اللجنة الى المساعدة على وضع سُلّم أولويات سريعة، كي تمضي الامور سريعاً في الاتجاه الصحيح.
 
كلاّس: اللجنة التنسيقية لخطة العمل الشبابية محطة ضرورية لتطبيق السياسة الشبابية

رياضة

رياضات متنوعة

وزير الشباب والرياضة

الدكتور جورج كلاس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - مواجهة جيك بول والأسطورة مايك تايسون حقيقة مؤكدة
ولادة موهبة سباحة قد تُطيح الاسطورتين فيلبس وثورب

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

الجامعة العربية المفتوحة: مهرجان رياضي توعوي بعنوان "مختلفون ولكن مميزون"
08:26

الجامعة العربية المفتوحة: مهرجان رياضي توعوي بعنوان "مختلفون ولكن مميزون"

جرياً على عادتها في تحويل المناسبات والمحطّات الإنسانية إلى أنشطة هادفة

08:26

الجامعة العربية المفتوحة: مهرجان رياضي توعوي بعنوان "مختلفون ولكن مميزون"

جرياً على عادتها في تحويل المناسبات والمحطّات الإنسانية إلى أنشطة هادفة

كلاس بحث هموم الاتحاد اللبناني الرياضي للصم
08:24

كلاس بحث هموم الاتحاد اللبناني الرياضي للصم

قبل مغادرة قسطنطين للمشاركة في المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد العالمي لرياضات الصم

08:24

كلاس بحث هموم الاتحاد اللبناني الرياضي للصم

قبل مغادرة قسطنطين للمشاركة في المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد العالمي لرياضات الصم

فيديو - ماذا قال جيك بول عن مواجهته المرتقبة مع مايك تايسون؟
23:36

فيديو - ماذا قال جيك بول عن مواجهته المرتقبة مع مايك تايسون؟

انتقل بول من عالم اليوتيوب إلى الملاكمة الاحترافية

23:36

فيديو - ماذا قال جيك بول عن مواجهته المرتقبة مع مايك تايسون؟

انتقل بول من عالم اليوتيوب إلى الملاكمة الاحترافية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024