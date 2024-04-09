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فيديو - ترامب يتراقص في جولف ميامي والجمهور يردّ "٤٧"!!

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فيديو - ترامب يتراقص في جولف ميامي والجمهور يردّ &quot;٤٧&quot;!!
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رياضات متنوعة

2024-04-09 | 02:05
فيديو - ترامب يتراقص في جولف ميامي والجمهور يردّ "٤٧"!!

أمتع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الجمهور الحاضر

أمتع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الجمهور الحاضر، خلال الجولة الأخيرة من دورة LIV Golf Miami للجولف يوم الأحد، بحركاته الراقصة.
واستقبل المشجعون الرئيس السابق، البالغ من العمر 77 عاماً، ونجله إريك ترامب، في الحدث المموّل من صندوق الاستثمار العام السعودي، على ملعبه في مدينة ميامي الاميركية.
وهتف الجمهور الحاضر "ترامب، ترامب، ترامب" و"47"، في إشارة إلى أنه سيكون الرئيس رقم 47 للولايات المتحدة، حيث كان يرتدي قميص بولو أبيض ويضع على رأسه قبعة كتب عليها "لنجعل اميركا عظيمة مرة أخرى"، فلوّح بذراعيه وهز وركيه، ثم صافح أنصاره وتحدث معهم.

 
 
فيديو - ترامب يتراقص في جولف ميامي والجمهور يردّ "٤٧"!!

رياضة

رياضات متنوعة

دونالد ترامب

LIV Golf Miami

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