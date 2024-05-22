ماكجريجور يهاجم حبيب: الجرذ يركض وعليه فواتير لدفعها !!

شن المقاتل الايرلندي كونور ماكجريجور هجوماً استفزازياً عنيفاً

خلال مقابلة على الانترنت، شن المقاتل الايرلندي كونور ماكجريجور هجوماً استفزازياً عنيفاً على مجمل نجوم رياضة الفنون القتالية المختلطة (UFC)، وركز عدوانيته على حبيب نور محمدوف.

وإذا كان التنافس مع نور محمدوف، لمصلحة الروسي داخل المثمن، وخصوصاً في الحدث الشهير UFC 229 في تشرين الاول - أكتوبر 2018، فقد أفيد في موسكو أن حبيب قد يواجه مشاكل مع الحكومة، بسبب الضرائب، التي قُدّرت بنحو 3.3 مليون دولار أميركي.

وانتهز ماكجريجور الفرصة لتوجيه الاتهام الى حبيب "هذا سلوك نموذجي للفئران، الجرذ يركض، وعليه فواتير لدفعها، وهو مدين بكل شيء للحكومة الروسية، وسيدفع الأموال اللعينة التي يدين بها بدلا من تحويلها إلى بلدان أخرى، أنا منتشي ومسرور لما حصل".

وأضاف متحدثا عن اعتزال البطل الروسي المفاجئ في العام 2020، بعد وفاة والده "سنرحب جميعا بعودة حبيب إلى لعبة القتال التي هرب منها، إنه فخ فئران، يتم تعيين فخ الفئران، نحن متحمسون لذلك ونرى فأرا صغيرا يركض خلفه".



