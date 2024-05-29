فيديو - امرأة تُحرج نجم كرة القدم الأميركية

تشكّل الشهرة أحياناً عبئاً ثقيلاً على أصحايها

تشكّل الشهرة أحياناً عبئاً ثقيلاً على أصحايها، وأحد الجوانب الأكثر تحدّياً، هو الظهور مبتهجاً دائماً أمام الكاميرات أو الحفاظ على التصرف الجيد بغض النظر عما يحدث بالفعل.

ولسوء الحظ، مر جيسون كيلسي، أسطورة كرة القدم الأميركية وشريكته كايلي، في لحظة غير سارة مع إحدى المعجبات.

فقد انتشر مقطع فيديو، ظهرت فيه إحدى المعجبات وهي تطلب من الثنائي التقاط صورة معهما، وعندما رفضا، فقدت أعصابها وبدأت في مضايقة كايلي.

وشوهد جيسون كيلسي في الخلفية وهو يحاول تجنب الموقف، وانتقده بعض الناس قائلين أنه كان بإمكانه فعل المزيد لزوجته في مثل هذا الموقف المزعج.