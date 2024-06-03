أكاديمية يونس نظّمت بطولة SOFC girls الخاصة بالفتيات

لاول مرة في لبنان، نظمت أكاديمية يونس الرياضية للفنون القتالية في الصرفند، بطولة SOFC girls الخاصة بالفتيات، في حدث هو الاول من نوعه في لبنان، كونه يستهدف فئة الأناث فقط.
جرت البطولة بإشراف الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي ممثلاً بأمينه العان علي فواز، وحضور رئيس بلدية الصرفند حسين عبدالله وعضو الاتحادين اللبناني والعربي للكرة الطائرة على حيدر خليفة ومنظم الحدث السنساي هادي يونس وعدد من الشخصيات وحشد من الجمهور.
افتتحت البطولة بالنشيد الوطني اللبناني، ومن ثم دقيقة صمت على ارواح شهداء فلسطين وجنوب لبنان، ومن بعدها كرم منظم البطولة هادي يونس الشخصيات الداعمة، فكلمة لفواز الذي اشاد بأهمية هذه الانشطة واستمراريتها رغم الظروف التي يمر بها لبنان.
ونوّه فواز بالانجاز التاريخي الذي حققته اكاديمية يونس الرياضية في بطولة اوروبا عبر لاعبتها البطلة زينب صالح ولاعب اكاديمية بودو حركة البطل محمد جواد حيدر.
وبعد ذلك، انطلقت المنازلات التي وصل عددها الى 34 بمشاركة واسعة من مختلف أندية اللعبة على امتداد الوطن، بالاضافة الى اربع منازلات شكّلت الحدث الرئيسي على حزام البطولة.