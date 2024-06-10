فيديو - جدلٌ واسع بسبب الحكم .. لم يُسقطه بالضربة القاضية !!

تسبب الحكم بجدل واسع في عالم الفنون القتالية المختلطة

تسبب الحكم جيسون هيروزج بجدل واسع في عالم الفنون القتالية المختلطة (MMA)، حين قرر انهاء النزال بفوز المقاتل الفرنسي نصر الدين إيمافوف، المتحدّر من جمهورية داغستان الروسية على نظيره الأميركي جاريد كانونير بالضربة الفنية القاضية في الجولة الرابعة.

وجرى النزال فجر الاحد في مدينة لويفيل الأميركية، في سياق دورة (UFC on ESPN 57)، وفي جولته الرابعة وجه المقاتل الفرنسي لكمات قوية ومؤثرة لخصمه دون أن يُسقطه، فتدخل الحكم وأوقف النزال، واحتج كانونير على القرار المثير للجدل.

وسجل إيمافوف، البالغ 29 عاماً، انتصاره الرابع عشر خلال مسيرته الاحترافية مقابل أربع هزائم وتعادل واحد، فيما مني كانونير، البالغ 40 عاماً، بالهزيمة السابعة مقابل 17 فوزاً.