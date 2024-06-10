الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - جدلٌ واسع بسبب الحكم .. لم يُسقطه بالضربة القاضية !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - جدلٌ واسع بسبب الحكم .. لم يُسقطه بالضربة القاضية !!
A-
A+

رياضات متنوعة

2024-06-10 | 01:52
فيديو - جدلٌ واسع بسبب الحكم .. لم يُسقطه بالضربة القاضية !!

تسبب الحكم بجدل واسع في عالم الفنون القتالية المختلطة

تسبب الحكم جيسون هيروزج بجدل واسع في عالم الفنون القتالية المختلطة (MMA)، حين قرر انهاء النزال بفوز المقاتل الفرنسي نصر الدين إيمافوف، المتحدّر من جمهورية داغستان الروسية على نظيره الأميركي جاريد كانونير بالضربة الفنية القاضية في الجولة الرابعة.
وجرى النزال  فجر الاحد في مدينة لويفيل الأميركية، في سياق دورة (UFC on ESPN 57)، وفي جولته الرابعة وجه المقاتل الفرنسي لكمات قوية ومؤثرة لخصمه دون أن يُسقطه، فتدخل الحكم وأوقف النزال، واحتج كانونير على القرار المثير للجدل.
وسجل إيمافوف، البالغ 29 عاماً، انتصاره الرابع عشر خلال مسيرته الاحترافية مقابل أربع هزائم وتعادل واحد، فيما مني كانونير، البالغ 40 عاماً، بالهزيمة السابعة مقابل 17 فوزاً.
 
 

فيديو - جدلٌ واسع بسبب الحكم .. لم يُسقطه بالضربة القاضية !!

رياضة

رياضات متنوعة

نصر الدين إيمافوف

جاريد كانونير

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - برشلونة يحصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 12

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

فيديو - برشلونة يحصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 12
01:17

فيديو - برشلونة يحصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 12

بعد أن حصد برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات في كرة القدم

01:17

فيديو - برشلونة يحصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 12

بعد أن حصد برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات في كرة القدم

فيديو - عودة "الوحش" بإنتصار مدوّي على الشقيقين تيفاني
2024-06-09

فيديو - عودة "الوحش" بإنتصار مدوّي على الشقيقين تيفاني

عاد المُلقب بـ"الوحش" و"أقوى رجل في العالم" إلى الرياضات القتالية

2024-06-09

فيديو - عودة "الوحش" بإنتصار مدوّي على الشقيقين تيفاني

عاد المُلقب بـ"الوحش" و"أقوى رجل في العالم" إلى الرياضات القتالية

الحدث المُرتقب بين تشاندلر وماكجريجور قائم نهاية الشهر
2024-06-09

الحدث المُرتقب بين تشاندلر وماكجريجور قائم نهاية الشهر

بات مؤكداً أن حدث (UFC 303) سيشهد مواجهة مرتقبة

2024-06-09

الحدث المُرتقب بين تشاندلر وماكجريجور قائم نهاية الشهر

بات مؤكداً أن حدث (UFC 303) سيشهد مواجهة مرتقبة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024