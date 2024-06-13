مايك تايسون يخضع لتقييم طبي ونزاله قد يُلغى

يتعيّن على الملاكم الأميركي الشهير مايك تايسون الخضوع الى تقييمات طبية

يتعيّن على الملاكم الأميركي الشهير مايك تايسون الخضوع الى تقييمات طبية شاملة قبل النزال المُعاد جدولته ضد مواطنه الملاكم واليوتيوبير جيك بول.

وكان من المقرر أن يتواجه بطل العالم للوزن الثقيل السابق، مع بول الشهر المقبل، لكن المواجهة تأجّلت حتى 15 تشرين الثاني - نوفمبر، بعد عارض صحي تعرّض له تايسون خلال رحلة بالطائرة.

وعلى الرغم من نكسة تايسون، لا يزال الحدث قائماً حتى اللحظة في ملعب AT&T في تكساس، مع تغيير في القواعد.

وقالت تيلا مانج، رئيسة الاتصالات في إدارة الترخيص والتنظيم في تكساس، أن صحة تايسون لا تزال تخضع للمراقبة عن كثب بعد معاناته من مضاعفات قرحة المعدة، كما تعهّدت لجنة تكساس بإلغاء القتال نهائيا إذا واجه تايسون مشكلة أخرى في المعدة.

وسوف يبلغ بطل الوزن الثقيل السابق بلا منازع 58 عاماً في تشرين الثاني - نوفمبر، بينما سيبلغ بول 27 عاماً فقط، ما يمثّل أكبر فارق في السن في تاريخ الملاكمة.





