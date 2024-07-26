فيديو - بعثة لبنان في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية تعبر نهر السين

ظهرت بعثة لبنان المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية - باريس 2024، التي تقام خلال الفترة ما بين 26 تموز - يونيو الحالي و11 آب - أغسطس المقبل، خلال حفل الافتتاح، على متن قارب أسوة بالبعثات الأخرى، وحملت علم الوطن نجمة التايكوندو ليتيسيا عون.وضمت بعثة لبنان 27 عضواً على النحو التالي:⦁ المحامي فرنسوا سعادة (رئيساً للبعثة) وسمر يونس (إدارية).⦁ الجودو: عبدو أيوب (إدارياً) وفرنسوا جونيور سعادة (مدرباً) وكرم نوب سغايبوف (لاعباً في وزن 90 كلغ).⦁ الرماية: ناهي باسيل (إدارياً) و⦁ دانيال غنيمي (مدرباً) وغراسيا مخلوف (معالجة نفسية) و⦁ راي باسيل (لاعبة في مسابقة التراب).⦁ التايكواندو: ⦁ حبيب ظريفة (إدارياً) ودايفيد سيكوت (مدرباً) و⦁ ليتيسيا عون (لاعبة في وزن 57 كلغ).⦁ السباحة: فريد أبي رعد (إدارياً) وفرنسوا غطاس (مدرباً) واللاعبة لين الحاج (100 متر صدراً) واللاعب سيمون الدويهي (100 متر حرّة).⦁ المبارزة: ⦁ عماد نحاس (إدارياً) وتانسيون أنغوران (مدرباً) و⦁ فيليب واكيم (لاعباً في مسابقة سلاح الشيش).⦁ كرة الطاولة: ⦁ جورج كوبلي (إدارياً) ووسام شيري (مدرباً) و⦁ ماريانا ساهاكيان (لاعبة).⦁ التنس: ⦁ فادي يوسف و⦁ جوني عبد الله (مدربان) واللاعبان بنجامين حسن وهادي حبيب.⦁ العاب القوى: اللاعب مارك أنطوني إبراهيم.