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فيديو - بعثة لبنان في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية تعبر نهر السين

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فيديو - بعثة لبنان في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية تعبر نهر السين
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رياضات متنوعة

2024-07-26 | 15:11
فيديو - بعثة لبنان في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية تعبر نهر السين

ظهرت بعثة لبنان المشاركة في الألعاب الأولمبية على متن قارب أسوة بالبعثات الأخرى

ظهرت بعثة لبنان المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية - باريس 2024، التي تقام خلال الفترة ما بين 26 تموز - يونيو الحالي و11 آب - أغسطس المقبل، خلال حفل الافتتاح، على متن قارب أسوة بالبعثات الأخرى، وحملت علم الوطن نجمة التايكوندو ليتيسيا عون.
وضمت بعثة لبنان 27 عضواً على النحو التالي:    
⦁    المحامي فرنسوا سعادة (رئيساً للبعثة) وسمر يونس (إدارية).
⦁    الجودو: عبدو أيوب (إدارياً) وفرنسوا جونيور سعادة (مدرباً) وكرم نوب سغايبوف (لاعباً في وزن 90 كلغ).
⦁    الرماية: ناهي باسيل (إدارياً) و⦁    دانيال غنيمي (مدرباً) وغراسيا مخلوف (معالجة نفسية) و⦁    راي باسيل (لاعبة في مسابقة التراب).
⦁    التايكواندو: ⦁    حبيب ظريفة (إدارياً) ودايفيد سيكوت (مدرباً) و⦁    ليتيسيا عون (لاعبة في وزن 57 كلغ).
⦁    السباحة: فريد أبي رعد (إدارياً) وفرنسوا غطاس (مدرباً) واللاعبة لين الحاج (100 متر صدراً) واللاعب سيمون الدويهي (100 متر حرّة).
⦁    المبارزة: ⦁    عماد نحاس (إدارياً) وتانسيون أنغوران (مدرباً) و⦁    فيليب واكيم (لاعباً في مسابقة سلاح الشيش).
⦁    كرة الطاولة: ⦁    جورج كوبلي (إدارياً) ووسام شيري (مدرباً) و⦁    ماريانا ساهاكيان (لاعبة).
⦁    التنس: ⦁    فادي يوسف و⦁    جوني عبد الله (مدربان) واللاعبان بنجامين حسن وهادي حبيب.
⦁    العاب القوى: اللاعب مارك أنطوني إبراهيم.


فيديو - بعثة لبنان في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية تعبر نهر السين

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