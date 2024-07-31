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الألعاب الأولمبية: يوم مؤلم للبنان .. راي باسيل ونوب سغايبوف

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الألعاب الأولمبية: يوم مؤلم للبنان .. راي باسيل ونوب سغايبوف
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رياضات متنوعة

2024-07-31 | 05:31
الألعاب الأولمبية: يوم مؤلم للبنان .. راي باسيل ونوب سغايبوف

ضاع حلم الميدالية مجدداً على النجمة اللبنانية

سجلت البطلة اللبنانية راي باسيل، 23 طبقاً من أصل 25 في الجولة الرابعة، ولم تكن موفقة كثيراً في الجولة الخامسة حيث أضاعت 5 أطباق، وسجلت 20 من أصل 25، جامعةً إجمالي 114 طبقاً من 125 ممكنة في الجولات الخمس بين الأمس واليوم.

وبذلك، ضاع حلم الميدالية مجدداً على النجمة اللبنانية التي كانت قريبة منها مع نهائية جولات يوم أمس الثلاثة من مسابقة رماية "التراب" من دورة الألعاب الأولمبية الجارية في العاصمة الفرنسية باريس.

كذلك، خرج البطل اللبناني كرم نوب سغايبوف في نزاله الأول في الدور 32 من مسابقة الجودو لوزن 90 كيلوجراماً، بخسارته (0-1) أمام البلغاري إيفايلو ايفانوف.

الألعاب الأولمبية: يوم مؤلم للبنان .. راي باسيل ونوب سغايبوف

رياضة

رياضات متنوعة

الألعاب الأولمبية

راي باسيل

كرم نوب سغايبوف

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