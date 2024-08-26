فيديو - فلويد مايويذر حطّم القوانين والمنافس وطرد الحكم !!

Floyd Mayweather just fired the ref for a bad call in the middle of the fight 😭😭



pic.twitter.com/8XZCm7iESd — Happy Punch (@HappyPunch) August 25, 2024

في معركة استعراضية في مكسيكو سيتي، هزم فلويد مايويذر منافسه جون جوتي الثالث شكلياً، في نزال من جانب واحد، ولد صيحات استهجان من نحو 20 ألف مشجع في CDMX Arena.ففي أول قتال لمايويذر في المكسيك، منذ تقاعده في العام 2017، مع سجل بلا هزيمة في 50 قتالاً، قدم بطل العالم السابق "معركة قذرة"، مع العديد من الضربات غير القانونية، بينها على مؤخرة الرأس، حيث لا حُكّام فعلياً ولا فائز أو خاسر.لم يقل الحكم البنمي هيكتور أفو شيئا عن أخطاء مايويذر حتى الجولة الثانية، عندما أوقف القتال لبضع ثوان، ما أغضب مايوذر، فتم استبداله بحكم آخر !!.