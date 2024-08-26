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فيديو - فلويد مايويذر حطّم القوانين والمنافس وطرد الحكم !!

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فيديو - فلويد مايويذر حطّم القوانين والمنافس وطرد الحكم !!
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رياضات متنوعة

2024-08-26 | 03:08
فيديو - فلويد مايويذر حطّم القوانين والمنافس وطرد الحكم !!

قدم بطل العالم السابق "معركة قذرة"

في معركة استعراضية في مكسيكو سيتي، هزم فلويد مايويذر منافسه جون جوتي الثالث شكلياً، في نزال من جانب واحد، ولد صيحات استهجان من نحو 20 ألف مشجع في CDMX Arena.
ففي أول قتال لمايويذر في المكسيك، منذ تقاعده في العام 2017، مع سجل بلا هزيمة في 50 قتالاً، قدم بطل العالم السابق "معركة قذرة"، مع العديد من الضربات غير القانونية، بينها على مؤخرة الرأس، حيث لا حُكّام فعلياً ولا فائز أو خاسر.
لم يقل الحكم البنمي هيكتور أفو شيئا عن أخطاء مايويذر حتى الجولة الثانية، عندما أوقف القتال لبضع ثوان، ما أغضب مايوذر، فتم استبداله بحكم آخر !!.


فيديو - فلويد مايويذر حطّم القوانين والمنافس وطرد الحكم !!

رياضة

رياضات متنوعة

فلويد مايويذر

جون جوتي

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