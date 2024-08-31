مقتل نجم الهوكي الأميركي وشقيقه ليلة زفاف شقيقتهما !!

الأخوان غودرو تواجدا في نيوجيرسي لحضور حفل زفاف شقيقتهما

قُتل جوني جودرو، لاعب نادي كولومبوس بلو جاكيتس، الناشط في دوري الهوكي الوطني (NHL) وشقيقه ماثيو، الذي لعب لريدينغ رويالز في بنسلفانيا، بسبب صدم مباشر من سيارة كبيرة، أثناء ركوب دراجتيهما، على طريق سريع في نيوجيرسي.

وقالت الشرطة إن السيارة صدمت الشقيقين من الخلف أثناء محاولتها تجاوز سيارتين أخريين على الطريق، وألقي القبض على السائق شون هيغينز، البالغ من العمر 43 عاما، ووجهت إليه تهمتا القتل، وقال الرقيب في شرطة الولاية جيفري ليبرون "بدا أن السائق كان تحت تأثير الكحول".

ووصف نادي كولومبوس ما حدث بأنه "مأساة لا يمكن تصورها، لم يكن جوني لاعب هوكي رائعا فحسب، بل كان أيضا زوجا وأبا وابنا وأخا وصديقا محبا".

أما المأساة الثانية، فتمثلت في أن الأخوين غودرو تواجدا في نيوجيرسي لحضور حفل زفاف شقيقتهما، وفقاً لوسيلة الإعلام المحلية "كولومبوس ديسباتش".





