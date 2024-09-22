3 قتلى و11 جريحاً في انقلاب باص لفريق برازيلي

انقلبت الحافلة على طريق سيرا داس أراراس بعيدا من ريو دي جانيرو

غادرت الحافلة التي كانت تقل 45 من أفراد نادي كوريتيبا كروكودايلز للرجبي الى ريو دي جانيرو، لخوض مواجهة مع فلامنجو إمبيرادوريس ضمن البطولة المحلية.

انقلبت الحافلة على طريق سيرا داس أراراس، بعيدا من ريو دي جانيرو، فتوفي ثلاثة رياضيين، وأصيب ما لا يقل عن أحد عشر شخصا.

وأعلن عن الضحايا وهم دانيال سانتوس، 44 عاما، ولوكاس باروس، 19 عاما، ولوكاس باديلها، 42 عاما، فيما تلقى الآخرون العلاج في مستشفيات المنطقة.

تم إنشاء كوريتيبا كروكودايلز في العام 2003 ورسميا في العام 2007، ومنحوه الاسم تكريماً للتمساح الذي عاش في البحيرة في حديقة المدينة، والفريق هو بطل البرازيل أربع مرات.







