اليوم: راي باسيل بين ستة في نهائي كأس العالم للرماية

تخوض باسيل ظهر اليوم نهائيات كأس العالم (ISSF) في رماية التراب

بعدما تأهلت اليها وسط منافسة قوية، تخوض الرامية اللبنانية، البطلة راي باسيل، ظهر اليوم الخميس، نهائيات كأس العالم (ISSF) في رماية التراب، الجارية في نيودلهي في الهند.

وسجلت باسيل 114 طبقاً، وتأهلت مع خمس متنافسات الى النهائي، بالتساوي مع أليساندرا بيريلي (سان مارينو)، خلف الاسبانية فاطة جالفيز (115) والتركية صفية تيميزديمير (117) والايطالية ايريكا سيسا (118) ومواطنتها سيلفانا ماريا ستانو (120).

وكتبت باسيل على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء "لقد تأهلت للتو للنهائيات في نهائي كأس العالم ISSF في نيودلهي، في الوقت الذي يعاني فيه بلدي من الكثير من الألم والمصاعب".

وأضافت "أحمل لبنان معي في كل طلقة وكل نفس، هذه اللحظة هي لكل لبناني يواجه الحزن، ولأمتنا التي ترفض الاستسلام".

وختمت باسيل "يمكنكم متابعة المباراة مباشرة غداً (اليوم الخميس) الساعة 12 ظهراً بتوقيت بيروت على موقع (www.issf-sports.org)، دعونا نظهر للعالم أنه حتى في أحلك اللحظات، لا يزال لبنان صامدا".







