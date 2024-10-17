الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

اليوم: راي باسيل بين ستة في نهائي كأس العالم للرماية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اليوم: راي باسيل بين ستة في نهائي كأس العالم للرماية
A-
A+

رياضات متنوعة

2024-10-17 | 01:30
اليوم: راي باسيل بين ستة في نهائي كأس العالم للرماية

تخوض باسيل ظهر اليوم نهائيات كأس العالم (ISSF) في رماية التراب

بعدما تأهلت اليها وسط منافسة قوية، تخوض الرامية اللبنانية، البطلة راي باسيل، ظهر اليوم الخميس، نهائيات كأس العالم (ISSF) في رماية التراب، الجارية في نيودلهي في الهند.
وسجلت باسيل 114 طبقاً، وتأهلت مع خمس متنافسات الى النهائي، بالتساوي مع أليساندرا بيريلي (سان مارينو)، خلف الاسبانية فاطة جالفيز (115) والتركية صفية تيميزديمير (117) والايطالية ايريكا سيسا (118) ومواطنتها سيلفانا ماريا ستانو (120).
وكتبت باسيل على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء "لقد تأهلت للتو للنهائيات في نهائي كأس العالم ISSF في نيودلهي، في الوقت الذي يعاني فيه بلدي من الكثير من الألم والمصاعب".
وأضافت "أحمل لبنان معي في كل طلقة وكل نفس، هذه اللحظة هي لكل لبناني يواجه الحزن، ولأمتنا التي ترفض الاستسلام".
وختمت باسيل "يمكنكم متابعة المباراة مباشرة غداً (اليوم الخميس) الساعة 12 ظهراً بتوقيت بيروت على موقع (www.issf-sports.org)، دعونا نظهر للعالم أنه حتى في أحلك اللحظات، لا يزال لبنان صامدا".



اليوم: راي باسيل بين ستة في نهائي كأس العالم للرماية

رياضة

رياضات متنوعة

راي باسيل

ISSF

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هل يعود "ذا روك" الى حلبات المصارعة؟

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

هل يعود "ذا روك" الى حلبات المصارعة؟
2024-10-14

هل يعود "ذا روك" الى حلبات المصارعة؟

عاد المصارع المخضرم دواين جونسون الشهير بـ"ذا روك" للظهور

2024-10-14

هل يعود "ذا روك" الى حلبات المصارعة؟

عاد المصارع المخضرم دواين جونسون الشهير بـ"ذا روك" للظهور

فيديو - الطليقة شامتة .. لقد أفسد كل شيء !!
2024-10-14

فيديو - الطليقة شامتة .. لقد أفسد كل شيء !!

خسر الروسي ديميتري بيفول بالنقاط بقرار مثير للجدل

2024-10-14

فيديو - الطليقة شامتة .. لقد أفسد كل شيء !!

خسر الروسي ديميتري بيفول بالنقاط بقرار مثير للجدل

منظمة الملاكمة العالمية تشيد بإيمان خليف وتدافع عنها
2024-10-13

منظمة الملاكمة العالمية تشيد بإيمان خليف وتدافع عنها

التقرير الذي يزعم أن المنظمة حظرت خليف كاذب

2024-10-13

منظمة الملاكمة العالمية تشيد بإيمان خليف وتدافع عنها

التقرير الذي يزعم أن المنظمة حظرت خليف كاذب

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024