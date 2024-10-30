فيديو - مقتل متزلجة إيطالية على قمم جبال الألب

È morta #MatildeLorenzi, promessa dello #sci azzurro e atleta dell’#Esercito. Era ricoverata in gravi condizioni a #Bolzano dopo un grave incidente in allenamento. Aveva 19 anni. Il cordoglio delle istituzioni e del mondo dello sport. #Tg1 Anna Milan pic.twitter.com/zOvEq1xzGA — Tg1 (@Tg1Rai) October 29, 2024

توفيت المتزلجة الإيطالية ماتيلد لورينزي يوم أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 19 عاماً في مستشفى مدينة بولزانو، حيث تم إدخالها في اليوم السابق، بعد تعرضها للسقوط، أثناء التدريب على منحدرات في جبال الألب.وكانت لورينزي جزءا من الفريق الرياضي للجيش الإيطالي، وتخصصت في سباقات السرعة، وفي الموسم الماضي برزت بفضل فوزها بلقب بطولة التزلج الإيطالية المطلقة، وحدث super-G في منتجع Sarentino Alpine.وأكدت وزارة الدفاع الايطالية وفاة المتزلجة، ووصفتها بأنها كانت "شخصية واعدة في التزلج الوطني"، وأعربت عن تعازيها لأحبائها.وكانت لورينزي، المولودة في تورينو، ستبلغ من العمر 20 عاماً في 15 الشهر المقبل، لكن حياتها توقفت عندما تعرضت لسقوط خطير أثناء التدريب على أحد منحدرات منتجع فال سيناليس في ألتو أديجي.