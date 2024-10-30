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فيديو - مقتل متزلجة إيطالية على قمم جبال الألب

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فيديو - مقتل متزلجة إيطالية على قمم جبال الألب
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رياضات متنوعة

2024-10-30 | 02:17
فيديو - مقتل متزلجة إيطالية على قمم جبال الألب

بعد تعرضها للسقوط، أثناء التدريب على منحدرات في جبال الألب

توفيت المتزلجة الإيطالية ماتيلد لورينزي يوم أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 19 عاماً في مستشفى مدينة بولزانو، حيث تم إدخالها في اليوم السابق، بعد تعرضها للسقوط، أثناء التدريب على منحدرات في جبال الألب.
وكانت لورينزي جزءا من الفريق الرياضي للجيش الإيطالي، وتخصصت في سباقات السرعة، وفي الموسم الماضي برزت بفضل فوزها بلقب بطولة التزلج الإيطالية المطلقة، وحدث super-G في منتجع Sarentino Alpine.
وأكدت وزارة الدفاع الايطالية وفاة المتزلجة، ووصفتها بأنها كانت "شخصية واعدة في التزلج الوطني"، وأعربت عن تعازيها لأحبائها.
وكانت لورينزي، المولودة في تورينو، ستبلغ من العمر 20 عاماً في 15 الشهر المقبل، لكن حياتها توقفت عندما تعرضت لسقوط خطير أثناء التدريب على أحد منحدرات منتجع فال سيناليس في ألتو أديجي.



فيديو - مقتل متزلجة إيطالية على قمم جبال الألب

رياضة

رياضات متنوعة

ماتيلد لورينزي

جبال الألب

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