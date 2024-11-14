ماكجريجور المتهم بالاغتصاب يروي قصتّه أمام المحكمة

محطة جديدة في قضية المقاتل الأيرلندي كونور ماكجريجور

محطة جديدة في قضية المقاتل الأيرلندي كونور ماكجريجور، بطل (UFC) السابق، وصديقه جيمس لورانس، المتهمين باغتصاب مصففة الشعر الأيرلندية نيكيتا ني لايمهين، في حادثة جرت في العام 2018 في فندق في دبلن.

ومثل (The Notorious) أمام محكمة دبلن يوم أمس الأربعاء قائلا إن الشكوى "مليئة بالأكاذيب"، اذ اعترف بممارسة الجنس مع لايمهين، إلا أنه جزم أن الأمر حصل بالتراضي، وكان قوياً جداً ولكن دون أي إساءة.

وذكر محامي السيدة أن ماكجريجور ضغط على معصمها بشدة، الى درجة أنه ترك علامة لعدة أيام، وهو أمر نفاه المقاتل، الذي قال أنهما كانا يتبادلان الرسائل لبعض الوقت، وجزم أنها قبلته بمجرد دخولهما غرفة الفندق، ومارسا الجنس بالتراضي، ثم غادرا بشكل طبيعي تماما.

ومن المتوقع أن يتم البت في المحاكمة في غضون أسبوعين، عندما يتم الإعلان عن الحكم النهائي وما إذا كان ماكجريجور سينتهي به الأمر إلى الذنب أو عدم العقاب، في وضع شوه صورته العامة إلى حد كبير.









