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مبارزة: 5 ميداليات للبنان في البطولة العربية

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مبارزة: 5 ميداليات للبنان في البطولة العربية
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رياضات متنوعة

2025-01-31 | 04:29
مبارزة: 5 ميداليات للبنان في البطولة العربية

بعد مشاركتها في البطولتين العربيتين للفئة العامة والفئات العمرية

عادت بعثة لبنان للمبارزة من العاصمة البحرينية المنامة بعد مشاركتها في البطولتين العربيتين للفئة العامة والفئات العمرية (13 سنة وما دون و15 سنة وما دون).
وحققت البعثة خمس ميداليات، أبرزها الميدالية الفضية التي أحرزها جيريمي طانوس في فئة سيف المبارزة لمن هم في سن 13 سنة وما دو، وميدالية فريق سيف المبارزة البرونزية لمن هم في سن 15 سنة وما دون، المكوّن من لوي ديب وجيريمي طانوس وغابريال نعمه وراي داوود.
وفي مسابقات الفئة العامة، احرزت ماري جو أبو جودة ميداليتين برونزيتين في سلاح الشيش وسيف المبارزة، فيما أحرز أنطوان الشويري الميدالية البرونزية في سيف المبارزة.
ترأس الوفد أمين صندوق الاتحاد اللبناني للمبارزة ربيع رعيدي، ورافقه كإداري أنطوان العنيسي، المدير الفني للاتحاد، والمدرب محمود علي أحمد.
وخلال البطولة، زارت القائم باعمال السفارة اللبنانية في البحرين ميرنا الخولي الوفد، حيث أثنت على جهود اللاعبين وقدمت لهم التهاني على الإنجازات التي حققوها، مشيدةً بأدائهم المميز.
وقد أعرب رئيس الاتحاد جهاد سلامة وأعضاء الاتحاد اللبناني للمبارزة عن فخرهم وتهانيهم الحارة للفائزين، متمنين لهم المزيد من النجاح والتألق في المستقبل.





مبارزة: 5 ميداليات للبنان في البطولة العربية

رياضة

رياضات متنوعة

جيريمي طانوس

لوي ديب

غابريال نعمه

راي داوود

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