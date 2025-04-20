الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

المهندس علي خليفة عضوا في الإتحاد العربي لولاية جديدة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
المهندس علي خليفة عضوا في الإتحاد العربي لولاية جديدة
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-04-20 | 00:07
المهندس علي خليفة عضوا في الإتحاد العربي لولاية جديدة

مثل القاصوف ونائبه خليفة لبنان في الجمعية العمومية للاتحاد العربي

انتخب نائب رئيس الإتحاد اللبناني للكرة الطائرة المهندس علي خليفة عضوا في مجلس إدارة الإتحاد العربي للكرة الطائرة للدورة الإنتخابية ٢٠٢٥-٢٠٢٩ ولولاية جديدة.
وحصل لبنان على رئاسة لجنة الكرة الطائرة الشاطئية في الاتحاد العربي من خلال نائب رئيس الإتحاد غسان قرداحي، وكذلك عضوية اللجنة الفنية ولجنة الحكام من خلال جوزف خرما ومصطفى جراد.
ومثل رئيس الإتحاد اللبناني وليد القاصوف ونائبه المهندس علي خليفة لبنان في الجمعية العمومية للاتحاد العربي التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة.



المهندس علي خليفة عضوا في الإتحاد العربي لولاية جديدة

رياضة

رياضات متنوعة

علي خليفة

وليد القاصوف

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - بدأ متأخراً 20 متراً وفاز .. في سنّ 17 عاماً
صور - ثياب نجمة الجولف مادة جدل على إنستغرام

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

فيديو - بدأ متأخراً 20 متراً وفاز .. في سنّ 17 عاماً
00:30

فيديو - بدأ متأخراً 20 متراً وفاز .. في سنّ 17 عاماً

يستمر في إثارة الإعجاب مع أنه لا يزال في سن 17 عاما فقط

00:30

فيديو - بدأ متأخراً 20 متراً وفاز .. في سنّ 17 عاماً

يستمر في إثارة الإعجاب مع أنه لا يزال في سن 17 عاما فقط

صور - ثياب نجمة الجولف مادة جدل على إنستغرام
07:53

صور - ثياب نجمة الجولف مادة جدل على إنستغرام

موجة من الجدل ليست الأولى ولن تكون الأخيرة

07:53

صور - ثياب نجمة الجولف مادة جدل على إنستغرام

موجة من الجدل ليست الأولى ولن تكون الأخيرة

فيديو - بطلة العالم تسابق الامهات في حدث مدرسيّ
2025-04-18

فيديو - بطلة العالم تسابق الامهات في حدث مدرسيّ

فاجأت معجبيها بعودتها إلى المضمار بعد عدة أشهر من الراحة

2025-04-18

فيديو - بطلة العالم تسابق الامهات في حدث مدرسيّ

فاجأت معجبيها بعودتها إلى المضمار بعد عدة أشهر من الراحة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025