المهندس علي خليفة عضوا في الإتحاد العربي لولاية جديدة

مثل القاصوف ونائبه خليفة لبنان في الجمعية العمومية للاتحاد العربي

انتخب نائب رئيس الإتحاد اللبناني للكرة الطائرة المهندس علي خليفة عضوا في مجلس إدارة الإتحاد العربي للكرة الطائرة للدورة الإنتخابية ٢٠٢٥-٢٠٢٩ ولولاية جديدة.

وحصل لبنان على رئاسة لجنة الكرة الطائرة الشاطئية في الاتحاد العربي من خلال نائب رئيس الإتحاد غسان قرداحي، وكذلك عضوية اللجنة الفنية ولجنة الحكام من خلال جوزف خرما ومصطفى جراد.

ومثل رئيس الإتحاد اللبناني وليد القاصوف ونائبه المهندس علي خليفة لبنان في الجمعية العمومية للاتحاد العربي التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة.







