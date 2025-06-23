الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقاتل أذربيجاني يتحدّى إيلون ماسك في نزال

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مقاتل أذربيجاني يتحدّى إيلون ماسك في نزال
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-06-23 | 01:52
مقاتل أذربيجاني يتحدّى إيلون ماسك في نزال

سبب تحدّيه للملياردير الأميركي إيلون ماسك

يعد فوزه على المقاتل التشيلي إغناسيو باهامونديس بالنقاط، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، ضمن دورة (UFC Fight Night) للفنون القتالية المختلطة، التي اقيمت في العاصمة الأذربيجانية باكو، تحدث المقاتل الأذربيجاني رافائيل فيزييف عن سبب تحدّيه للملياردير الأميركي إيلون ماسك.
وقال فيزييف بعد النزال، ردا على سؤال "لا أعرف لماذا تحديّته في نزال، لقد طرده (الرئيس دونالد) ترامب للتوّ (من إدارته)، وبدأوا يتباهون بطرق مختلفة، وأعتقد أن الرجل في حالة من التراجع والانحدار، وربما عليّ أن أنتشله قليلا مما هو فيه حاليا".
وحقق فيزيف، 32 عاماً، انتصاره الثالث عشر خلال مسيرته الاحترافية في الفنون القتالية المختلطة، مقابل أربع هزائم.


مقاتل أذربيجاني يتحدّى إيلون ماسك في نزال

رياضة

رياضات متنوعة

إغناسيو باهامونديس

رافائيل فيزييف

إيلون ماسك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - قبلة على الشفتين وثأر على الحلبة
بايراقدريان رعت البطولة المدرسية الخامسة للغولف: الليسيه الفرنسية أولى والمبرّات وصيفة

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

فيديو - قبلة على الشفتين وثأر على الحلبة
01:54

فيديو - قبلة على الشفتين وثأر على الحلبة

تغلبت المقاتلة الأميركية جيسيكا آي على منافستها الكازاخية ماريا أغابوفا

01:54

فيديو - قبلة على الشفتين وثأر على الحلبة

تغلبت المقاتلة الأميركية جيسيكا آي على منافستها الكازاخية ماريا أغابوفا

إنجازات عالمية: نيللي عطّار أول لبنانية وعربية تتسلق أعلى خمسة قمم في العالم
2025-06-20

إنجازات عالمية: نيللي عطّار أول لبنانية وعربية تتسلق أعلى خمسة قمم في العالم

نيللي عطار أصبحت أول لبنانية وعربية تنجح في تسلق أعلى خمس قمم جبلية في العالم

2025-06-20

إنجازات عالمية: نيللي عطّار أول لبنانية وعربية تتسلق أعلى خمسة قمم في العالم

نيللي عطار أصبحت أول لبنانية وعربية تنجح في تسلق أعلى خمس قمم جبلية في العالم

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025