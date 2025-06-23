مقاتل أذربيجاني يتحدّى إيلون ماسك في نزال

سبب تحدّيه للملياردير الأميركي إيلون ماسك

يعد فوزه على المقاتل التشيلي إغناسيو باهامونديس بالنقاط، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، ضمن دورة (UFC Fight Night) للفنون القتالية المختلطة، التي اقيمت في العاصمة الأذربيجانية باكو، تحدث المقاتل الأذربيجاني رافائيل فيزييف عن سبب تحدّيه للملياردير الأميركي إيلون ماسك.

وقال فيزييف بعد النزال، ردا على سؤال "لا أعرف لماذا تحديّته في نزال، لقد طرده (الرئيس دونالد) ترامب للتوّ (من إدارته)، وبدأوا يتباهون بطرق مختلفة، وأعتقد أن الرجل في حالة من التراجع والانحدار، وربما عليّ أن أنتشله قليلا مما هو فيه حاليا".

وحقق فيزيف، 32 عاماً، انتصاره الثالث عشر خلال مسيرته الاحترافية في الفنون القتالية المختلطة، مقابل أربع هزائم.





