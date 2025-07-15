فيديو - حقق انتصاراً مثيراً فتحدّث معه ترامب

فجر الأحد، تمكن المقاتل الأميركي ديريك ، الملقب "بالوحش الأسود"، من اسقاط منافسه البرازيلي تاليسون تيشيرا، في الثواني الأولى من النزال الذي جمعهما ضمن دورة (UFC on ESPN 70) في مدينة الأميركية.وفور ، خلع لويس، سرواله ولوح به على الحلبة، ثم توجه إلى سور القفص وقلد حركة الكلب عندما يقوم بقضاء حاجته، قبل أن يكشف عن مؤخرته للجماهير.وفي حوار على الحلبة، ورداً على سؤال "من التالي؟"، رد لويس "أريد زوجتي، لقد غبت عن المنزل لأسبوعين، لذا سيكون هناك الكثير من .. زوجتي تعرف عما أتحدث".ولم تنته الأمور هنا، اذ تلقى المقاتل الأميركي اتصالا من الرئيس ، رتبه دانا وايت رئيس منظمة (UFC).وروى وايت ما حصل قائلاً "ركض لويس نحوي وسألني أين الرئيس ترامب؟، فأجبت أنه ليس في الصالة ، لكنه يشاهد البطولة، ويمكنني الاتصال به، وهو ما فعلت، وأعطيت الهاتف للويس، ولكنني لا أعرف مضمون حديثهما".وقال لويس عن فحوى المكالمة مع ترامب، أثناء المؤتمر الصحفي "هذه معلومات سرية، شيء عن الإرهابيين وما شابه، هل سأعمل مع الفيدرالي؟ لا احب مكتب التحقيقات الفيدرالي حاليا، لقد وضعونا على قائمة الإرهابيين".وحقق لويس، 40 عاما، انتصاره التاسع والعشرين، مقابل 12 هزيمة، ونزال واحد من دون نتيجة، فيما مني تيشيرا، 25 عاماً، بالهزيمة الأولى خلال مسيرته الاحترافية بعد ثمانية انتصارات متتالية.