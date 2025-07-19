نجاة سبّاحة روسيّة من الموت خلال بطولة العالم

تعرضت لموقف خطير خلال للألعاب المائية

ذكرت السباحة الروسية يكاترينا سوروكينا في حديث تلفزيوني انها تعرضت لموقف خطير خلال للألعاب المائية التي تقام حاليا في .

وقالت سوروكينا إن شريحة التتبع الإلكترونية الخاصة بها علقت في مشبك معدني عند أول عوامة بعد الجولة الأولى من سباق الخمسة كيلومترات في المياه المفتوحة، ما كاد يتسبب في غرقها.

وقالت السباحة الروسية "أغلق المشبك فجأة على الشريحة، ما اجبرني على التوقف والانتظار حتى تمر جميع المنافسات، وإلا لكان اغرقني، ثم أخرجت الشريحة من المشبك، وبدأت مطاردة المتسابقات للحاق بطليعة السباق".

وأنهت سوروكينا السباق في المركز الرابع عشر، علماً ان الرياضيين الروس يشاركون في المنافسات تحت صفة "محايد"، دون رفع العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني.





