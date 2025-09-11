أحاديث والديه الجنسية تسبب أزمة لنجم الركبي

أحاديث والدَيه العلنية عن حياتهما الزوجية عرّضته الى مضايقات من زملائه

كشف روبن (20 عاما)، لاعب سال شَاركس ونجل مقدّمة برنامج «Match of the Day» غابي لوغان والنجم الاسكتلندي السابق كيني لوغان، أنّ أحاديث والدَيه العلنية عن حياتهما الزوجية عرّضته الى مضايقات من زملائه، ودفعته لطلبٍ صريح من والدته "هلّا توقّفتِ من فضلك؟".

وتعود القصة إلى حلقات غابي "The Mid•Point"، حيث تحدّث الزوجان بصراحة عن التحديات الجنسية بعد جراحة استئصال البروستاتا التي خضع لها كيني عام 2022، في إطار رفع الوعي بمضاعفات المرض وعلاجه.

وأوضح نجم الركبي أنّه فوجئ بتشغيل الحلقة داخل صالة ناديه السابق نورثهامبتون ساينتس، وأنّ بعض زملائه استخدموا المقاطع لممازحته، قبل أن ينتقل هذا الموسم إلى سال شَاركس.

بدوره، تحدّث كيني لوغان في 2023 عن تعافيه الجسدي والنفسي بعد الجراحة، مشيرا إلى أن الأداء الجنسي "غير منتظم" خلال مرحلة التعافي، وهو ما أعاد تناوله في مناسبات لاحقة بلهجة توعوية.

وبينما تؤكّد غابي أنّ هدف العلني هو كسر التابوهات المرتبطة بسرطان البروستاتا ومضاعفاته، شدّد روبن على أنّ طلبه لا يتجاوز رغبته في العمل بعيدا عن الإحراج قائلًا إنّ ما يريده ببساطة هو "بيئة تدريب عادية".











