الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

أحاديث والديه الجنسية تسبب أزمة لنجم الركبي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أحاديث والديه الجنسية تسبب أزمة لنجم الركبي
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-09-11 | 00:51
أحاديث والديه الجنسية تسبب أزمة لنجم الركبي

أحاديث والدَيه العلنية عن حياتهما الزوجية عرّضته الى مضايقات من زملائه

كشف روبن لوغان (20 عاما)، لاعب سال شَاركس ونجل مقدّمة برنامج «Match of the Day» غابي لوغان والنجم الاسكتلندي السابق كيني لوغان، أنّ أحاديث والدَيه العلنية عن حياتهما الزوجية عرّضته الى مضايقات من زملائه، ودفعته لطلبٍ صريح من والدته "هلّا توقّفتِ من فضلك؟". 
وتعود القصة إلى حلقات بودكاست غابي "The Mid•Point"، حيث تحدّث الزوجان بصراحة عن التحديات الجنسية بعد جراحة استئصال البروستاتا التي خضع لها كيني عام 2022، في إطار رفع الوعي بمضاعفات المرض وعلاجه.
وأوضح نجم الركبي أنّه فوجئ بتشغيل الحلقة داخل صالة ناديه السابق نورثهامبتون ساينتس، وأنّ بعض زملائه استخدموا المقاطع لممازحته، قبل أن ينتقل هذا الموسم إلى سال شَاركس.
بدوره، تحدّث كيني لوغان في 2023 عن تعافيه الجسدي والنفسي بعد الجراحة، مشيرا إلى أن الأداء الجنسي "غير منتظم" خلال مرحلة التعافي، وهو ما أعاد تناوله في مناسبات لاحقة بلهجة توعوية.
وبينما تؤكّد غابي أنّ هدف النقاش العلني هو كسر التابوهات المرتبطة بسرطان البروستاتا ومضاعفاته، شدّد روبن على أنّ طلبه لا يتجاوز رغبته في العمل بعيدا عن الإحراج قائلًا إنّ ما يريده ببساطة هو "بيئة تدريب عادية".





مقالات ذات صلة

وفاة والد النجم التركي أتاكان أوزكايا إثر أزمة قلبية مفاجئة
2025-08-24

وفاة والد النجم التركي أتاكان أوزكايا إثر أزمة قلبية مفاجئة

فيديو لنجم إنجلترا وممثلة الأفلام الاباحية يتسبب بالطلاق
2025-06-30

فيديو لنجم إنجلترا وممثلة الأفلام الاباحية يتسبب بالطلاق

فيديو - كريستيانو رونالدو يتسبب بأزمة في ولاية غوا الهندية
2025-08-17

فيديو - كريستيانو رونالدو يتسبب بأزمة في ولاية غوا الهندية

مراحل اتهام النجم أشرف حكيمي بارتكاب اعتداء جنسي
2025-08-02

مراحل اتهام النجم أشرف حكيمي بارتكاب اعتداء جنسي

أحاديث والديه الجنسية تسبب أزمة لنجم الركبي

رياضة

رياضات متنوعة

روبن لوغان

سال شَاركس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حرمان ثالثة العالم من بطولة العالم لألعاب القوى بسبب السنّ

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

حرمان ثالثة العالم من بطولة العالم لألعاب القوى بسبب السنّ
00:51

حرمان ثالثة العالم من بطولة العالم لألعاب القوى بسبب السنّ

أثارت النجومية المبكرة للعديد من الرياضيين الجدل

00:51

حرمان ثالثة العالم من بطولة العالم لألعاب القوى بسبب السنّ

أثارت النجومية المبكرة للعديد من الرياضيين الجدل

عدّاد اعتزال سينا … بأرقام الأساطير
00:50

عدّاد اعتزال سينا … بأرقام الأساطير

ابتكر المصارع الأميركي الشهير جون سينا طريقة لافتة

00:50

عدّاد اعتزال سينا … بأرقام الأساطير

ابتكر المصارع الأميركي الشهير جون سينا طريقة لافتة

ماكغريغور يعلن الشراكة مع ترامب
00:48

ماكغريغور يعلن الشراكة مع ترامب

انضمّ ترامب إلى شركة MMA.INC بصفة "مستشار استراتيجي"

00:48

ماكغريغور يعلن الشراكة مع ترامب

انضمّ ترامب إلى شركة MMA.INC بصفة "مستشار استراتيجي"

اخترنا لك
حرمان ثالثة العالم من بطولة العالم لألعاب القوى بسبب السنّ
00:51
عدّاد اعتزال سينا … بأرقام الأساطير
00:50
ماكغريغور يعلن الشراكة مع ترامب
00:48
مقتل مصارع روسي شاب في حادث مأساوي
2025-09-10

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025