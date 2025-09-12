الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
ما هي تفاصيل إصابة جون سينا بالسرطان؟

ما هي تفاصيل إصابة جون سينا بالسرطان؟
رياضات متنوعة

2025-09-12 | 02:04
ما هي تفاصيل إصابة جون سينا بالسرطان؟

اكتشفت نقطتين بهما ورم في الجلد يتوجب عليه إزالتهما

بدأت مظاهر الإصابة بسرطان الجلد بالظهور على أسطورة المصارعة الأميركي جون سينا، وهو الذي تم تشخيصه، حين اكتشفت نقطتين بهما ورم في الجلد يتوجب عليه إزالتهما.
وأعلن جون سينا في نهاية آذار - مارس الفائت، أنه أزال الورم بنجاح، ولكن يبدو أن هناك آثار لا تزال مترتبة عليه.
ففي فيديو انتشر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر سينا، وهو يتحرك بصعوبة وحذر شديدين، بسبب مشاكل في الظهر والقدم، مرتبطة بالورم.
وأشار سينا إلى أن إصابته بهذا المرض، جاءت نتاج سنوات من الإهمال والتعرض لأشعة الشمس دون حماية، معتقدا أنه لا يُقهر، ما جعله الآن يستخدم واقياً منها.
وينوي سينا الاعتزال رسمياً عن نزالات مصارعة WWE، حيث من المقرر أن تكون مباراته الأخيرة في 13 كانون الأول - ديسمبر المقبل، في فعالية "الحدث الرئيسي لليلة السبت".


مقالات ذات صلة

لماذا نشر المصارع الشهير جون سينا صورة ميسي ورقمه?
2025-08-29

لماذا نشر المصارع الشهير جون سينا صورة ميسي ورقمه؟

عدّاد اعتزال سينا … بأرقام الأساطير
2025-09-11

عدّاد اعتزال سينا … بأرقام الأساطير

إصابة المخرج السوري سامر عمران بالسرطان
2025-08-20

إصابة المخرج السوري سامر عمران بالسرطان

أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان بعد صمت 10 سنوات
2025-09-06

أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان بعد صمت 10 سنوات

رياضة

رياضات متنوعة

سرطان الجلد

جون سينا

سرقةٌ غريبة .. أنقذت فيتزباتريك من ضربة إضافية
أحاديث والديه الجنسية تسبب أزمة لنجم الركبي

سرقةٌ غريبة .. أنقذت فيتزباتريك من ضربة إضافية
02:19

سرقةٌ غريبة .. أنقذت فيتزباتريك من ضربة إضافية

في واقعة غير مألوفة ببطولة "بي إم دبليو PGA" في وينتورث

02:19

سرقةٌ غريبة .. أنقذت فيتزباتريك من ضربة إضافية

في واقعة غير مألوفة ببطولة "بي إم دبليو PGA" في وينتورث

أحاديث والديه الجنسية تسبب أزمة لنجم الركبي
2025-09-11

أحاديث والديه الجنسية تسبب أزمة لنجم الركبي

أحاديث والدَيه العلنية عن حياتهما الزوجية عرّضته الى مضايقات من زملائه

2025-09-11

أحاديث والديه الجنسية تسبب أزمة لنجم الركبي

أحاديث والدَيه العلنية عن حياتهما الزوجية عرّضته الى مضايقات من زملائه

حرمان ثالثة العالم من بطولة العالم لألعاب القوى بسبب السنّ
2025-09-11

حرمان ثالثة العالم من بطولة العالم لألعاب القوى بسبب السنّ

أثارت النجومية المبكرة للعديد من الرياضيين الجدل

2025-09-11

حرمان ثالثة العالم من بطولة العالم لألعاب القوى بسبب السنّ

أثارت النجومية المبكرة للعديد من الرياضيين الجدل

سرقةٌ غريبة .. أنقذت فيتزباتريك من ضربة إضافية
02:19
أحاديث والديه الجنسية تسبب أزمة لنجم الركبي
2025-09-11
حرمان ثالثة العالم من بطولة العالم لألعاب القوى بسبب السنّ
2025-09-11
عدّاد اعتزال سينا … بأرقام الأساطير
2025-09-11

