ما هي تفاصيل إصابة جون سينا بالسرطان؟

اكتشفت نقطتين بهما ورم في الجلد يتوجب عليه إزالتهما

بدأت مظاهر الإصابة بسرطان الجلد بالظهور على أسطورة المصارعة الأميركي ، وهو الذي تم تشخيصه، حين اكتشفت نقطتين بهما ورم في الجلد يتوجب عليه إزالتهما.

وأعلن جون في نهاية آذار - الفائت، أنه أزال الورم بنجاح، ولكن يبدو أن هناك آثار لا تزال مترتبة عليه.

ففي فيديو انتشر له عبر ، ظهر سينا، وهو يتحرك بصعوبة وحذر شديدين، بسبب مشاكل في الظهر والقدم، مرتبطة بالورم.

وأشار سينا إلى أن إصابته بهذا المرض، جاءت نتاج الإهمال والتعرض لأشعة دون حماية، معتقدا أنه لا يُقهر، ما جعله الآن يستخدم واقياً منها.

وينوي سينا الاعتزال رسمياً عن نزالات مصارعة WWE، حيث من المقرر أن تكون مباراته في 13 الأول - ديسمبر المقبل، في فعالية " لليلة السبت".





