ما هي تفاصيل إصابة جون سينا بالسرطان؟

بدأت مظاهر الإصابة بسرطان الجلد بالظهور على أسطورة المصارعة الأميركي جون سينا
، وهو الذي تم تشخيصه، حين اكتشفت نقطتين بهما ورم في الجلد يتوجب عليه إزالتهما.
وأعلن جون سينا
في نهاية آذار - مارس
الفائت، أنه أزال الورم بنجاح، ولكن يبدو أن هناك آثار لا تزال مترتبة عليه.
ففي فيديو انتشر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي
، ظهر سينا، وهو يتحرك بصعوبة وحذر شديدين، بسبب مشاكل في الظهر والقدم، مرتبطة بالورم.
وأشار سينا إلى أن إصابته بهذا المرض، جاءت نتاج سنوات من
الإهمال والتعرض لأشعة الشمس
دون حماية، معتقدا أنه لا يُقهر، ما جعله الآن يستخدم واقياً منها.
وينوي سينا الاعتزال رسمياً عن نزالات مصارعة WWE، حيث من المقرر أن تكون مباراته الأخيرة
في 13 كانون
الأول - ديسمبر المقبل، في فعالية "الحدث الرئيسي
لليلة السبت".