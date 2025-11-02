بيڤول يواجه المتاعب وطليقته مطلوبة في كازاخستان وقرغيزستان

تصاعدت متاعب بيڤول خارج الحلبة

تصاعدت متاعب بيڤول خارج الحلبة، إذ أُدرج اسم طليقته إيكاترينا بيڤول على قوائم المطلوبين في على خلفية شكوى جنائية، وأكدت السلطات بدء الإجراءات دون تفاصيل القضية، في تطوّر يأتي بعد أشهر من طلاقٍ حظي بتغطية .

وتحوّل الجدل إلى فضيحة رقمية مطلع العام، بعدما انتشر مقطع يُنسب لإيكاترينا وهي تدلي بتصريحات مسيئة بحق جماعاتٍ عرقيّة عدّة، ما أثار إدانات واسعة في وروسيا.

وبعدها، أصدرت قرغيزستان ايضاً مذكرة توقيف منفصلة بحق السيدة بموجب المادة 330 من بتهمة "التحريض على الكراهيّة العرقيّة أو الوطنيّة أو المناطقيّة"، وهي جريمةٌ قد تصل عقوبتها إلى السجن بين خمس وسبع سنوات.

وعلى المستوى الشخصي، بقي الانفصال مادةً رائجة، فقد انتشرت على الشبكات الاجتماعية مقاطع يُزعم أنها لإيكاترينا وهي تتفاعل مع خسارة بيڤول أمام بيتربييف، مقرونةً بإشارات إلى خلافٍ على نفقة الطفل.

بيڤول لم يُعلّق علناً، فيما يؤكد مقربون أنه يلتزم بواجباته الأبوية، علما ان علاقة الطرفين تعود إلى 2007، وقد تزوّجا في 2014، ولديهما ابن، قبل أن تنتهي العلاقة في حزيران - 2023. وعلى الرغم من أنّ بيڤول، المولود في قرغيزستان والمُمثِّل لروسيا، استعاد توازنه فنياً بعد الثأر من بيتربييف في شباط - فبراير، فإن العناوين العائلية أبقت اسمه في دائرة بعيداً عن إنجازاته داخل الحلبة.







