بيڤول يواجه المتاعب وطليقته مطلوبة في كازاخستان وقرغيزستان

بيڤول يواجه المتاعب وطليقته مطلوبة في كازاخستان وقرغيزستان
رياضات متنوعة

2025-11-02 | 03:55
بيڤول يواجه المتاعب وطليقته مطلوبة في كازاخستان وقرغيزستان

تصاعدت متاعب ديمتري بيڤول خارج الحلبة

تصاعدت متاعب ديمتري بيڤول خارج الحلبة، إذ أُدرج اسم طليقته إيكاترينا بيڤول على قوائم المطلوبين في كازاخستان على خلفية شكوى جنائية، وأكدت السلطات بدء الإجراءات دون الكشف عن تفاصيل القضية، في تطوّر يأتي بعد أشهر من طلاقٍ حظي بتغطية واسعة.
وتحوّل الجدل إلى فضيحة رقمية مطلع العام، بعدما انتشر مقطع يُنسب لإيكاترينا وهي تدلي بتصريحات مسيئة بحق جماعاتٍ عرقيّة عدّة، ما أثار إدانات واسعة في آسيا الوسطى وروسيا.
وبعدها، أصدرت قرغيزستان ايضاً مذكرة توقيف منفصلة بحق السيدة بموجب المادة 330 من قانون العقوبات بتهمة "التحريض على الكراهيّة العرقيّة أو الوطنيّة أو المناطقيّة"، وهي جريمةٌ قد تصل عقوبتها إلى السجن بين خمس وسبع سنوات.
وعلى المستوى الشخصي، بقي الانفصال مادةً رائجة، فقد انتشرت على الشبكات الاجتماعية مقاطع يُزعم أنها لإيكاترينا وهي تتفاعل مع خسارة بيڤول أمام أرتور بيتربييف، مقرونةً بإشارات إلى خلافٍ على نفقة الطفل.
بيڤول لم يُعلّق علناً، فيما يؤكد مقربون أنه يلتزم بواجباته الأبوية، علما ان علاقة الطرفين تعود إلى 2007، وقد تزوّجا في 2014، ولديهما ابن، قبل أن تنتهي العلاقة في حزيران - يونيو 2023. وعلى الرغم من أنّ بيڤول، المولود في قرغيزستان والمُمثِّل لروسيا، استعاد توازنه فنياً بعد الثأر من بيتربييف في شباط - فبراير، فإن العناوين العائلية أبقت اسمه في دائرة الأخبار بعيداً عن إنجازاته داخل الحلبة.



