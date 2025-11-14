الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

اختتام أعمال المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اختتام أعمال المؤتمر الوطني &quot;نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان&quot;
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-11-14 | 00:36
اختتام أعمال المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

اختتمت وزارة الشباب والرياضة أعمال المؤتمر الوطني تحت عنوان "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

اختتمت وزارة الشباب والرياضة أعمال المؤتمر الوطني تحت عنوان "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"، الذي نظمته في فندق فينيسيا، بالتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي (ICSC).
وكان رئيس الجمهورية جوزاف عون رعى حفل افتتاح المؤتمر، الذي حضره وزراء الشؤون الاجتماعية حنين السيد والتربية والتعليم العالي ريما كرامي والسياحة لورا الخازن والإعلام الدكتور بول مرقص والاتصالات شارل الحاج والصناعة جو عيسى الخوري والمهجرين كمال شحادة والأشغال العامة جوزف الصدّي، وحشد من النواب وسفراء او قائمون بالأعمال أو ممثلون عن كل من قطر وسلطنة عمان والإمارات والمغرب وفلسطين والأردن والولايات المتحدة وروسيا والصين وهولندا وأرمينيا وصربيا وإيطاليا والهند واليونان وقبرص، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية تقدمهم عمران ريزا ممثل الأمم المتحدة في لبنان، وعدد كبير من القيادات الرياضية والجامعية ورجال الصحافة والإعلام اللبنانيين والعرب.

الجلسة الأولى
بعد الحفل الافتتاحي، أقيمت الجلسة الأولى بعنوان "وضع استراتيجية وطنية للرياضة من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية"، وأدارها السيد ماسيميليانو مونتاناري المدير التنفيذي للمركز الدولي للأمن الرياضي.
وتخلل الجلسة الأولى مداخلات لكل من الدكتورة نورا بيراقداريان وزيرة الشباب والرياضة في لبنان، والسيد ريشار كاربون وزير الرياضة السابق في المملكة المتحدة، والسيدة سنيزانا ساماردزيتش ماركوفيتش وزيرة الشباب والرياضة السابقة في صربيا، والمديرة العامة السابقة للديمقراطية في مجلس أوروبا، وماريون كييم من كرسي اليونيسكو لتطوير الرياضة والسلام والتعليم الأولمبي.
 


الجلسة الثانية
أما الجلسة الثانية التي أدارها مونتاناري أيضاً، فكانت بعنوان "رياضة آمنة وحوكمة جيدة كجزء من الاستراتيجيات الوطنية للرياضة".
وتحدث في الجلسة الثانية كل من البروفسور لوران فيدال مدير الاخلاقيات الرياضية في جامعة السوربون، ود. كريستوس اناغنوستوبولوس الأستاذ المُشارك، في كرسي اليونيسكو للحوكمة والمسؤولية الاجتماعاية في الرياضة – جامعة حمد بن خليفة، والسيد بويان مياتوفيتش من جمعية الأندية المتعددة الرياضات الأوروبية، والسيد ايمانويل ميديروس – مدير عام التحالف العالمي للنزاهة في الرياضة (SIGA).
 


الجلسة الثالثة: طاولة مستديرة
واختتم المؤتمر بطاولة مستديرة بعنوان عنوان "المجتمع المدني، لبداء تطلعاتهم بشأن الاستراتيجية الوطنية للرياضة في لبنان" أدارها الاعلامي حسن شرارة، رئيس مصلحة الشباب بالإنابة في وزارة الشباب والرياضة، وشارك فيها البروفسور مات اندروز كلية كينيدي في جامعة هارفرد، وممثلي الاتحادات الرياضية اللبنانية والجهات الراعية ومنظمات.
 


مقالات ذات صلة

الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"
00:33

الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"
2025-11-12

المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

المؤتمر الوطني تحت عنوان "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"
2025-11-11

المؤتمر الوطني تحت عنوان "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

برعاية رئيس الجمهورية: مؤتمر وطني بعنوان "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"
2025-11-06

برعاية رئيس الجمهورية: مؤتمر وطني بعنوان "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

اختتام أعمال المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

رياضة

رياضات متنوعة

وزارة الشباب والرياضة

المركز الدولي للأمن الرياضي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لبنان في الألعاب الأولمبية الخاصة بالصم لأول مرّة
الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

اخترنا لك
انتقادات حادّة لـ"سكاي سبورتس" بعد إطلاق حساب نسائي
00:57
لبنان في الألعاب الأولمبية الخاصة بالصم لأول مرّة
00:38
الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"
00:33
المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"
2025-11-12

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025