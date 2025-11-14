اختتام أعمال المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

اختتمت وزارة والرياضة أعمال المؤتمر الوطني تحت عنوان "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في "، الذي نظمته في فندق فينيسيا، بالتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي (ICSC).

وكان رئيس الجمهورية جوزاف عون رعى حفل افتتاح المؤتمر، الذي حضره وزراء الشؤون الاجتماعية حنين السيد والتربية والتعليم العالي ريما كرامي والسياحة لورا الخازن والإعلام الدكتور بول مرقص والاتصالات شارل الحاج والصناعة جو عيسى الخوري والمهجرين كمال شحادة والأشغال العامة جوزف الصدّي، وحشد من النواب وسفراء او قائمون بالأعمال أو ممثلون عن كل من قطر وسلطنة عمان والإمارات والمغرب وفلسطين والأردن والولايات المتحدة وروسيا والصين وهولندا وأرمينيا وصربيا وإيطاليا والهند واليونان وقبرص، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية تقدمهم عمران ريزا ممثل في لبنان، وعدد كبير من القيادات الرياضية والجامعية ورجال الصحافة والإعلام اللبنانيين والعرب.



الجلسة الأولى

بعد الحفل الافتتاحي، أقيمت الجلسة الأولى بعنوان "وضع استراتيجية وطنية للرياضة من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية"، وأدارها السيد ماسيميليانو مونتاناري المدير التنفيذي للمركز الدولي للأمن الرياضي.

وتخلل الجلسة الأولى مداخلات لكل من الدكتورة نورا بيراقداريان وزيرة الشباب والرياضة في لبنان، والسيد ريشار كاربون وزير الرياضة السابق في المملكة المتحدة، والسيدة سنيزانا ساماردزيتش ماركوفيتش وزيرة الشباب والرياضة السابقة في صربيا، والمديرة العامة السابقة للديمقراطية في مجلس أوروبا، وماريون كييم من كرسي اليونيسكو لتطوير الرياضة والسلام والتعليم الأولمبي.





الجلسة الثانية

أما الجلسة الثانية التي أدارها مونتاناري أيضاً، فكانت بعنوان "رياضة آمنة وحوكمة جيدة كجزء من الاستراتيجيات الوطنية للرياضة".

وتحدث في الجلسة الثانية كل من البروفسور لوران فيدال مدير الاخلاقيات الرياضية في جامعة السوربون، ود. كريستوس اناغنوستوبولوس الأستاذ المُشارك، في كرسي اليونيسكو للحوكمة والمسؤولية الاجتماعاية في الرياضة – جامعة حمد بن خليفة، والسيد بويان مياتوفيتش من جمعية الأندية المتعددة الرياضات الأوروبية، والسيد ايمانويل ميديروس – مدير عام التحالف العالمي للنزاهة في الرياضة (SIGA).





الجلسة الثالثة: طاولة مستديرة

واختتم المؤتمر بطاولة مستديرة بعنوان عنوان "المجتمع المدني، لبداء تطلعاتهم بشأن الاستراتيجية الوطنية للرياضة في لبنان" أدارها الاعلامي حسن شرارة، رئيس مصلحة الشباب بالإنابة في وزارة الشباب والرياضة، وشارك فيها البروفسور مات اندروز كلية كينيدي في جامعة هارفرد، وممثلي الاتحادات الرياضية والجهات الراعية ومنظمات.






