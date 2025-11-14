لبنان في الألعاب الأولمبية الخاصة بالصم لأول مرّة

غادرت بعثة من اربعة لاعبين صم مطار بيروت
متوجهةً الى العاصمة
اليابانية طوكيو لترفع العلم
اللبناني، ولأول مرة، في افتتاح الألعاب الأولمبية الخاصة بالصم Deaflympics الممتدة بين ١٥ و٢٦ تشرين الثاني الجاري، وذلك بعد مئة عام على انطلاقة هذه الألعاب.
ونظم الاتحاد
الرياضي اللبناني للصم برئاسة مارك قسطنطين هذه المشاركة على الرغم من الظروف الصعبة، بدعم من وزيرة الشباب
والرياضة الدكتورة نورا بايرقداريان، اما الرياضيون فهم:
- السبّاح جلال عباس، وهو بطل حقيقي قبل البطولة، لانه تجاوز خسارة منزله في جنوب لبنان
في الحرب الاخيرة وانتقاله الى بيروت، وأصرّ على متابعة التمارين وجمع بنفسه التبرعات من العائلة وأهالي النبطية لتحقيق حلم المشاركة.
- بطلة لبنان
في التايكواندو سارا صليبا، وهي تشارك بإشراف ودعم الاتحاد اللبناني للعبة، وبرعاية جامعتها ألبا
– البلمند – وشركة (Starkey Hearing).
- العداءتان المميزتان جنين مهنا (أم لطفلتين) ورنا زين الدين، بدعم من جمعية ماراتون بيروت، مؤسسة الوليد
بن طلال، وايلي ودانييلا خوري مع رعاية شركتي (Capelli sports) و(winner force) للملابس الرياضية.