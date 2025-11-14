لبنان في الألعاب الأولمبية الخاصة بالصم لأول مرّة

غادرت بعثة من اربعة لاعبين صم مطار متوجهةً الى اليابانية طوكيو لترفع اللبناني، ولأول مرة، في افتتاح الألعاب الأولمبية الخاصة بالصم Deaflympics الممتدة بين ١٥ و٢٦ تشرين الثاني الجاري، وذلك بعد مئة عام على انطلاقة هذه الألعاب.

ونظم الرياضي اللبناني للصم برئاسة مارك قسطنطين هذه المشاركة على الرغم من الظروف الصعبة، بدعم من وزيرة والرياضة الدكتورة نورا بايرقداريان، اما الرياضيون فهم:

- السبّاح جلال عباس، وهو بطل حقيقي قبل البطولة، لانه تجاوز خسارة منزله في في الحرب الاخيرة وانتقاله الى بيروت، وأصرّ على متابعة التمارين وجمع بنفسه التبرعات من العائلة وأهالي النبطية لتحقيق حلم المشاركة.

- بطلة في التايكواندو سارا صليبا، وهي تشارك بإشراف ودعم الاتحاد اللبناني للعبة، وبرعاية جامعتها – البلمند – وشركة (Starkey Hearing).

- العداءتان المميزتان جنين مهنا (أم لطفلتين) ورنا زين الدين، بدعم من جمعية ماراتون بيروت، مؤسسة بن طلال، وايلي ودانييلا خوري مع رعاية شركتي (Capelli sports) و(winner force) للملابس الرياضية.









