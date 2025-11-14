الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

لبنان في الألعاب الأولمبية الخاصة بالصم لأول مرّة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
لبنان في الألعاب الأولمبية الخاصة بالصم لأول مرّة
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-11-14 | 00:38
لبنان في الألعاب الأولمبية الخاصة بالصم لأول مرّة

لأول مرة في افتتاح الألعاب الأولمبية الخاصة بالصم Deaflympics

غادرت بعثة من اربعة لاعبين صم مطار بيروت متوجهةً الى العاصمة اليابانية طوكيو لترفع العلم اللبناني، ولأول مرة، في افتتاح الألعاب الأولمبية الخاصة بالصم Deaflympics الممتدة بين ١٥ و٢٦ تشرين الثاني الجاري، وذلك بعد مئة عام على انطلاقة هذه الألعاب.
ونظم الاتحاد الرياضي اللبناني للصم برئاسة مارك قسطنطين هذه المشاركة على الرغم من الظروف الصعبة، بدعم من وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايرقداريان، اما الرياضيون فهم:
- السبّاح جلال عباس، وهو بطل حقيقي قبل البطولة، لانه تجاوز خسارة منزله في جنوب لبنان في الحرب الاخيرة وانتقاله الى بيروت، وأصرّ على متابعة التمارين وجمع بنفسه التبرعات من العائلة وأهالي النبطية لتحقيق حلم المشاركة.
- بطلة لبنان في التايكواندو سارا صليبا، وهي تشارك بإشراف ودعم الاتحاد اللبناني للعبة، وبرعاية جامعتها ألبا – البلمند – وشركة (Starkey Hearing).
- العداءتان المميزتان جنين مهنا (أم لطفلتين) ورنا زين الدين، بدعم من جمعية ماراتون بيروت، مؤسسة الوليد بن طلال، وايلي ودانييلا خوري مع رعاية شركتي (Capelli sports) و(winner force) للملابس الرياضية.




مقالات ذات صلة

لأول مرة طيران مدني فوق الجنوب (فيديو)
09:04

لأول مرة طيران مدني فوق الجنوب (فيديو)

فيديو - الجدّ الذي حضر الكلاسيكو شخصياً لأول مرّة
2025-10-31

فيديو - الجدّ الذي حضر الكلاسيكو شخصياً لأول مرّة

لأول مرّة سفينة مدنية في غزة (شاهد الفيديو)
2025-10-02

لأول مرّة سفينة مدنية في غزة (شاهد الفيديو)

ترامب: استعدوا لحدث استثنائي بالشرق الأوسط لأول مرة
2025-09-28

ترامب: استعدوا لحدث استثنائي بالشرق الأوسط لأول مرة

لبنان في الألعاب الأولمبية الخاصة بالصم لأول مرّة

رياضة

رياضات متنوعة

Deaflympics

مارك قسطنطين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
انتقادات حادّة لـ"سكاي سبورتس" بعد إطلاق حساب نسائي
اختتام أعمال المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

انتقادات حادّة لـ"سكاي سبورتس" بعد إطلاق حساب نسائي
00:57

انتقادات حادّة لـ"سكاي سبورتس" بعد إطلاق حساب نسائي

واجهت شبكة سكاي سبورتس موجة من الانتقادات

00:57

انتقادات حادّة لـ"سكاي سبورتس" بعد إطلاق حساب نسائي

واجهت شبكة سكاي سبورتس موجة من الانتقادات

اختتام أعمال المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"
00:36

اختتام أعمال المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

اختتمت وزارة الشباب والرياضة أعمال المؤتمر الوطني تحت عنوان "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

00:36

اختتام أعمال المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

اختتمت وزارة الشباب والرياضة أعمال المؤتمر الوطني تحت عنوان "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

اخترنا لك
انتقادات حادّة لـ"سكاي سبورتس" بعد إطلاق حساب نسائي
00:57
اختتام أعمال المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"
00:36
الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"
00:33
المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"
2025-11-12

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025