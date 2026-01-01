فيديو - انفجار وحريق في منتجع للتزلج في سويسرا يخلف قتلى وجرحى

أفادت السلطات في كانتون فاليه
، في جنوب غرب سويسرا
، بوقوع انفجار وحريق في حانة شهيرة تُدعى (Le Constellation) في منتجع التزلج الفخم كرانس - مونتانا الكائن في جبال الألب
، خلال احتفالات رأس السنة الجديدة
.
ووقع الحادث فجراً وسط تجمع أكثر من مائة شخص داخل الحانة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى ومصابين، بينهم كثيرون يتلقون العلاج الآن في المستشفيات.
وبحسب تقارير أولية، يُعتقد أن عدد الوفيات يبلغ نحو 10 أشخاص على الأقل مع إصابة عشرات آخرين، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة السبب الحقيقي وراء الانفجار.
وقال المتحدث باسم
الشرطة إن الانفجار كان من مصدر غير معروف
حتى الآن، فيما أغلقت السلطات المنطقة بالكامل وفرضت منطقة حظر طيران فوق المنتجع لمنع الاقتراب، كما تم إنشاء مركز استقبال
وخط مساعدة لعائلات الضحايا.