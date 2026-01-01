الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - انفجار وحريق في منتجع للتزلج في سويسرا يخلف قتلى وجرحى

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - انفجار وحريق في منتجع للتزلج في سويسرا يخلف قتلى وجرحى
A-
A+

رياضات متنوعة

2026-01-01 | 04:49
فيديو - انفجار وحريق في منتجع للتزلج في سويسرا يخلف قتلى وجرحى

عدد الوفيات يبلغ نحو 10 أشخاص على الأقل

أفادت السلطات في كانتون فاليه، في جنوب غرب سويسرا، بوقوع انفجار وحريق في حانة شهيرة تُدعى (Le Constellation) في منتجع التزلج الفخم كرانس - مونتانا الكائن في جبال الألب، خلال احتفالات رأس السنة الجديدة
ووقع الحادث فجراً وسط تجمع أكثر من مائة شخص داخل الحانة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى ومصابين، بينهم كثيرون يتلقون العلاج الآن في المستشفيات. 
وبحسب تقارير أولية، يُعتقد أن عدد الوفيات يبلغ نحو 10 أشخاص على الأقل مع إصابة عشرات آخرين، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة السبب الحقيقي وراء الانفجار. 
وقال المتحدث باسم الشرطة إن الانفجار كان من مصدر غير معروف حتى الآن، فيما أغلقت السلطات المنطقة بالكامل وفرضت منطقة حظر طيران فوق المنتجع لمنع الاقتراب، كما تم إنشاء مركز استقبال وخط مساعدة لعائلات الضحايا.



مقالات ذات صلة

تمساح مُستلقٍ في منتجع فاخر! (فيديو)
2025-10-20

تمساح مُستلقٍ في منتجع فاخر! (فيديو)

مأساة في بانتيكوسا: انهيارٌ ثلجي يخلّف ثلاث قتلى ومصابة
2025-12-30

مأساة في بانتيكوسا: انهيارٌ ثلجي يخلّف ثلاث قتلى ومصابة

الهند.. انفجار ضخم في مركز شرطة وقتلى وجرحى
2025-11-15

الهند.. انفجار ضخم في مركز شرطة وقتلى وجرحى

التلفزيون السوري: قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة بحافلة على طريق دير الزور الميادين
2025-10-16

التلفزيون السوري: قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة بحافلة على طريق دير الزور الميادين

فيديو - انفجار وحريق في منتجع للتزلج في سويسرا يخلف قتلى وجرحى

رياضة

رياضات متنوعة

كانتون فاليه

في سويسرا

Le Constellation

كرانس – مونتانا

جبال الألب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - رسميا: كونور مكغريغور يواجه مايكل تشاندلر في البيت الأبيض

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

فيديو - رسميا: كونور مكغريغور يواجه مايكل تشاندلر في البيت الأبيض
04:48

فيديو - رسميا: كونور مكغريغور يواجه مايكل تشاندلر في البيت الأبيض

نزال مرتقب بين الإيرلندي كونور مكغريغور والأميركي مايكل تشاندلر

04:48

فيديو - رسميا: كونور مكغريغور يواجه مايكل تشاندلر في البيت الأبيض

نزال مرتقب بين الإيرلندي كونور مكغريغور والأميركي مايكل تشاندلر

مأساة في بانتيكوسا: انهيارٌ ثلجي يخلّف ثلاث قتلى ومصابة
2025-12-30

مأساة في بانتيكوسا: انهيارٌ ثلجي يخلّف ثلاث قتلى ومصابة

لقي ثلاث أشخاص مصرعهم وأصيبت امرأة

2025-12-30

مأساة في بانتيكوسا: انهيارٌ ثلجي يخلّف ثلاث قتلى ومصابة

لقي ثلاث أشخاص مصرعهم وأصيبت امرأة

فيديو - إصابة جوشوا في حادث سير خطير ومقتل مدرّبيه
2025-12-30

فيديو - إصابة جوشوا في حادث سير خطير ومقتل مدرّبيه

بعد أقل من أسبوعين على فوزه بالضربة القاضية على جيك بول

2025-12-30

فيديو - إصابة جوشوا في حادث سير خطير ومقتل مدرّبيه

بعد أقل من أسبوعين على فوزه بالضربة القاضية على جيك بول

اخترنا لك
فيديو - رسميا: كونور مكغريغور يواجه مايكل تشاندلر في البيت الأبيض
04:48
مأساة في بانتيكوسا: انهيارٌ ثلجي يخلّف ثلاث قتلى ومصابة
2025-12-30
فيديو - إصابة جوشوا في حادث سير خطير ومقتل مدرّبيه
2025-12-30
فيديو - مدرّب يراوغ لاعبيه أثناء الاحتفالات
2025-12-29

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026