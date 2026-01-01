فيديو - انفجار وحريق في منتجع للتزلج في سويسرا يخلف قتلى وجرحى

BREAKING:



Many killed and wounded in an explosion at a bar in the Swiss ski resort town of Crans-Montana pic.twitter.com/kkGaaPRcRR — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2026

أفادت السلطات في ، في ، بوقوع انفجار وحريق في حانة شهيرة تُدعى (Le Constellation) في منتجع التزلج الفخم كرانس - مونتانا الكائن في ، خلال احتفالات رأس .ووقع الحادث فجراً وسط تجمع أكثر من مائة شخص داخل الحانة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى ومصابين، بينهم كثيرون يتلقون العلاج الآن في المستشفيات.وبحسب تقارير أولية، يُعتقد أن عدد الوفيات يبلغ نحو 10 أشخاص على الأقل مع إصابة عشرات آخرين، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة السبب الحقيقي وراء الانفجار.وقال المتحدث الشرطة إن الانفجار كان من مصدر حتى الآن، فيما أغلقت السلطات المنطقة بالكامل وفرضت منطقة حظر طيران فوق المنتجع لمنع الاقتراب، كما تم إنشاء وخط مساعدة لعائلات الضحايا.