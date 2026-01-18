الأخبار
فيديو – بطل UFC نجم مبادرات إنسانية في البرازيل

فيديو – بطل UFC نجم مبادرات إنسانية في البرازيل
رياضات متنوعة

2026-01-18 | 04:18
فيديو – بطل UFC نجم مبادرات إنسانية في البرازيل

قام بمبادرة دعم مباشرة لأشخاص من المجتمع المحلي

تداولت صفحات رياضية على مواقع التواصل مقطعا يُظهر بطل UFC البرازيلي أليكس "بواتان" بيريرا وهو يقوم بمبادرة دعم مباشرة لأشخاص من المجتمع المحلي في البرازيل، عبر مساعدتهم في دفع مشتريات وفواتير داخل مركز تجاري.
ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعاً، واعتبر كثيرون هذه المبادرة الاجتماعية دلالة على قرب بيريرا من الناس وبساطته رغم شهرته.
وليست هذه المرة الأولى التي يُربط فيها اسم بيريرا بمبادرات "ردّ الجميل" للمجتمع، إذ أشارت تقارير برازيلية إلى أنه تبرّع بأكثر من ألف سلة غذائية لعائلات محتاجة في ساو باولو، وتحديداً ساو برناردو دو كامبو، ضمن مبادرات دعم اجتماعي مرتبطة بجمهوره وبيئته المحلية.
كما تناولت تقارير أخرى أن بيريرا يعمل على مشروع - مبادرة اجتماعية تستهدف دعم الأطفال والأسر ذات الدخل المحدود عبر توفير فرص وأنشطة بشكل مجاني، في إطار تركيزه على "الاستثمار في المجتمع" خارج الحلبة.



فيديو – بطل UFC نجم مبادرات إنسانية في البرازيل

رياضة

رياضات متنوعة

UFC

أليكس "بواتان" بيريرا

بيريرا

