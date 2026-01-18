فيديو – بطل UFC نجم مبادرات إنسانية في البرازيل

Look at how LOVED Alex Pereira is in his community ❤️



Today he was giving back and helping the locals 🤝

تداولت صفحات رياضية على مواقع التواصل مقطعا يُظهر بطل UFC البرازيلي أليكس "بواتان" بيريرا وهو يقوم بمبادرة دعم مباشرة لأشخاص من المجتمع المحلي في ، عبر مساعدتهم في دفع مشتريات وفواتير داخل مركز تجاري.ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعاً، واعتبر كثيرون الاجتماعية دلالة على قرب بيريرا من الناس وبساطته رغم شهرته.وليست هذه المرة الأولى التي يُربط فيها اسم بيريرا بمبادرات "ردّ الجميل" للمجتمع، إذ أشارت تقارير برازيلية إلى أنه تبرّع بأكثر من ألف سلة غذائية لعائلات محتاجة في ، وتحديداً ساو برناردو دو كامبو، ضمن مبادرات دعم اجتماعي مرتبطة بجمهوره وبيئته المحلية.كما تناولت تقارير أخرى أن بيريرا يعمل على مشروع - مبادرة اجتماعية تستهدف دعم الأطفال والأسر ذات الدخل المحدود عبر توفير فرص وأنشطة بشكل مجاني، في إطار تركيزه على "الاستثمار في المجتمع" خارج الحلبة.