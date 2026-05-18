فيديو - إنجلترا تواصل تحطيم الأرقام القياسية

Raise the roof for your 2026 @Womens6Nations champions! 🔊 pic.twitter.com/iUkppCAqJ1 — Red Roses (@RedRosesRugby) May 17, 2026

واصل منتخب للسيدات في الرغبي كتابة التاريخ، بعدما حقق فوزه 38 على التوالي في المباريات الدولية، موسعًا رقمه القياسي العالمي كأطول سلسلة انتصارات في تاريخ اللعبة.وجاء الإنجاز الجديد بعد فوز "الورود الحمر" على (43-28) في بوردو، في مواجهة حاسمة منحت المنتخب الإنجليزي لقب بطولة الأمم للسيدات للمرة الثامنة تواليًا، إلى جانب تحقيق “الغراند سلام” للمرة الخامسة على التوالي، بعد إنهاء البطولة من دون أي خسارة.ورغم البداية القوية، نجحت إنجلترا في قلب إيقاع المباراة سريعًا، مستفيدة من قوتها الهجومية وخبرتها في اللحظات الحاسمة، لتفرض تفوقها وتؤكد استمرار هيمنتها على الرغبي النسائي والعالمي.ويحمل هذا الانتصار قيمة إضافية، إذ جاء في بطولة شهدت غيابات وإصابات عدة داخل صفوف إنجلترا، ما أجبر الجهاز الفني على الاعتماد على مجموعة من اللاعبات، فأثبت عمق تشكيلته وقدرته على الحفاظ على مستواه.