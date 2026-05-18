الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - إنجلترا تواصل تحطيم الأرقام القياسية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - إنجلترا تواصل تحطيم الأرقام القياسية
A-
A+

رياضات متنوعة

2026-05-18 | 00:43
فيديو - إنجلترا تواصل تحطيم الأرقام القياسية

واصل منتخب إنجلترا للسيدات كتابة التاريخ

واصل منتخب إنجلترا للسيدات في الرغبي كتابة التاريخ، بعدما حقق فوزه 38 على التوالي في المباريات الدولية، موسعًا رقمه القياسي العالمي كأطول سلسلة انتصارات في تاريخ اللعبة.
وجاء الإنجاز الجديد بعد فوز "الورود الحمر" على فرنسا (43-28) في بوردو، في مواجهة حاسمة منحت المنتخب الإنجليزي لقب بطولة الأمم الست للسيدات للمرة الثامنة تواليًا، إلى جانب تحقيق “الغراند سلام” للمرة الخامسة على التوالي، بعد إنهاء البطولة من دون أي خسارة.
ورغم البداية الفرنسية القوية، نجحت إنجلترا في قلب إيقاع المباراة سريعًا، مستفيدة من قوتها الهجومية وخبرتها في اللحظات الحاسمة، لتفرض تفوقها وتؤكد استمرار هيمنتها على الرغبي النسائي الأوروبي والعالمي. 
ويحمل هذا الانتصار قيمة إضافية، إذ جاء في بطولة شهدت غيابات وإصابات عدة داخل صفوف إنجلترا، ما أجبر الجهاز الفني على الاعتماد على مجموعة واسعة من اللاعبات، فأثبت عمق تشكيلته وقدرته على الحفاظ على مستواه.




مقالات ذات صلة

لامين يامال يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع برشلونة
2026-04-28

لامين يامال يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع برشلونة

فيديو - برشلونة يحطّم الأرقام القياسية في ليلة حسم الكلاسيكو
2026-05-11

فيديو - برشلونة يحطّم الأرقام القياسية في ليلة حسم الكلاسيكو

العين "زعيم" الأرقام القياسية في الدوري الاماراتي
2026-04-11

العين "زعيم" الأرقام القياسية في الدوري الاماراتي

ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2026 يكسر الأرقام القياسية
2026-03-20

ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2026 يكسر الأرقام القياسية

فيديو - إنجلترا تواصل تحطيم الأرقام القياسية

رياضة

رياضات متنوعة

الورود الحمر

الرغبي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - كرة طائشة تصيب المشجعة في رأسها
وفاة المقاتل القرغيزي غرقًا أثناء إنقاذ أطفال

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

نجم إيرلندا على الكراسي المتحركة يقاطع مواجهة إسرائيل
2026-05-20

نجم إيرلندا على الكراسي المتحركة يقاطع مواجهة إسرائيل

احتجاجاً على الحرب الجارية في غزة

2026-05-20

نجم إيرلندا على الكراسي المتحركة يقاطع مواجهة إسرائيل

احتجاجاً على الحرب الجارية في غزة

فيديو - كرة طائشة تصيب المشجعة في رأسها
2026-05-18

فيديو - كرة طائشة تصيب المشجعة في رأسها

تحولت لحظة عادية في مدرجات ملعب "تي-موبايل بارك" إلى مشهد مؤلم

2026-05-18

فيديو - كرة طائشة تصيب المشجعة في رأسها

تحولت لحظة عادية في مدرجات ملعب "تي-موبايل بارك" إلى مشهد مؤلم

وفاة المقاتل القرغيزي غرقًا أثناء إنقاذ أطفال
2026-05-16

وفاة المقاتل القرغيزي غرقًا أثناء إنقاذ أطفال

خاطر بحياته لإنقاذ مجموعة من الأطفال

2026-05-16

وفاة المقاتل القرغيزي غرقًا أثناء إنقاذ أطفال

خاطر بحياته لإنقاذ مجموعة من الأطفال

اخترنا لك
نجم إيرلندا على الكراسي المتحركة يقاطع مواجهة إسرائيل
2026-05-20
فيديو - كرة طائشة تصيب المشجعة في رأسها
2026-05-18
وفاة المقاتل القرغيزي غرقًا أثناء إنقاذ أطفال
2026-05-16
فيديو - عودة ماراثون فلسطين في بيت لحم وغزّة
2026-05-09

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026