فيديو - مقاتل "MMA" ينقذ طائرة أميركية من كارثة محققة

🚨MMA FIGHTER RESTRAINS MAN TRYING TO OPEN PLANE DOOR MID-FLIGHT



Josh Longood, a 37yo Mansfield native and former professional MMA fighter, jumped into action on a Frontier flight from Puerto Rico to Chicago when a passenger assaulted a flight attendant and tried to open an… pic.twitter.com/Ndgw0zuA9H — NewsForce (@Newsforce) June 2, 2026

تحوّل مقاتل الفنون القتالية المختلطة السابق، جوش لونغود، إلى بطل حقيقي فوق السحاب، بعدما تدخّل بحسم وسرعة للسيطرة على راكب هائج تسبب في فوضى عارمة وذعر شديد على متن رحلة جوية تابعة لشركة (Frontier Airlines).وكانت الطائرة متجهة في رحلة اعتيادية من بورتوريكو إلى ، قبل أن تُجبر على تحويل مسارها الحالي والهبوط اضطراريًا في مطار نتيجة لتفاقم الخطورة.ونقلت وسائل إعلام أن لونغود، البالغ من العمر 37 عامًا، كان يجلس مصادفة بالقرب من موقع الاضطراب عندما اعتدى الراكب فجأة على مضيفة طيران وحاول الاقتراب من باب بغية فتحه.وتدخل المقاتل المحترف السابق، وهو صاحب حزام في رياضة الجوجيتسو البرازيلية، سريعًا بمساعدة ركاب آخرين، وتمكن من شل حركة الرجل تمامًا وتقييده في مكانه مرتين، الأولى استمرت لنحو 10 دقائق، والثانية لفترة أطول امتدت بين 20 و30 دقيقة متواصلة لحين هبوط الطائرة .وأوضح لونغود أنه تصرف بشكل فوري لحماية الركاب والطاقم بعدما شعر أن الموقف بات يشكل تهديدًا مباشرًا على الرحلة، وهو ما لقي إشادة النطاق.