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فيديو - مقاتل "MMA" ينقذ طائرة أميركية من كارثة محققة

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فيديو - مقاتل &quot;MMA&quot; ينقذ طائرة أميركية من كارثة محققة
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رياضات متنوعة

2026-06-03 | 01:12
فيديو - مقاتل "MMA" ينقذ طائرة أميركية من كارثة محققة

بطل حقيقي فوق السحاب

تحوّل مقاتل الفنون القتالية المختلطة السابق، جوش لونغود، إلى بطل حقيقي فوق السحاب، بعدما تدخّل بحسم وسرعة للسيطرة على راكب هائج تسبب في حالة فوضى عارمة وذعر شديد على متن رحلة جوية تابعة لشركة (Frontier Airlines).
وكانت الطائرة متجهة في رحلة اعتيادية من بورتوريكو إلى شيكاغو، قبل أن تُجبر على تحويل مسارها الحالي والهبوط اضطراريًا في مطار ميامي نتيجة لتفاقم الخطورة.
ونقلت وسائل إعلام أن لونغود، البالغ من العمر 37 عامًا، كان يجلس مصادفة بالقرب من موقع الاضطراب عندما اعتدى الراكب فجأة على مضيفة طيران وحاول الاقتراب من باب الطوارئ بغية فتحه.
وتدخل المقاتل المحترف السابق، وهو صاحب حزام أسود في رياضة الجوجيتسو البرازيلية، سريعًا بمساعدة ركاب آخرين، وتمكن من شل حركة الرجل تمامًا وتقييده في مكانه مرتين، الأولى استمرت لنحو 10 دقائق، والثانية لفترة أطول امتدت بين 20 و30 دقيقة متواصلة لحين هبوط الطائرة بسلام.
وأوضح لونغود أنه تصرف بشكل فوري لحماية الركاب والطاقم بعدما شعر أن الموقف بات يشكل تهديدًا مباشرًا على سلامة الرحلة، وهو ما لقي إشادة واسعة النطاق.


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