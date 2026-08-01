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فيديو - كرة غولف تستقرّ في أغرب مكان

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فيديو - كرة غولف تستقرّ في أغرب مكان
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رياضات متنوعة

2026-08-01 | 18:08
فيديو - كرة غولف تستقرّ في أغرب مكان

استقرّت كرة النجمة النيوزيلندية ليديا كو داخل معطف إحدى المتفرّجات

شهدت الجولة الثالثة من بطولة بريطانيا المفتوحة للغولف للسيدات لقطةً طريفة وغير مألوفة، بعدما استقرّت كرة النجمة النيوزيلندية ليديا كو داخل معطف إحدى المتفرّجات خلال منافسات الحفرة السابعة.
وانحرفت ضربة كو عن مسارها، قبل أن تصل الكرة إلى منطقة الجماهير وتعلق في معطف متفرّجة كانت تجلس إلى جانب الممرّ. 
وسارعت اللاعبة إلى استدعاء الحكم لتحديد كيفيّة استكمال اللعب وفق القواعد، وسط ضحكات الحاضرين وتعجّب المعلّقين من المكان الغريب الذي انتهت إليه الكرة.
وطلب الحكم تثبيت موقع الكرة بعلامة على الأرض، قبل السماح للمتفرّجة بالنهوض وإخراجها من معطفها، لتحصل كو على إسقاط مجّاني وتتابع الحفرة من الموقع المحدّد، ولم تمنعها الواقعة من الحفاظ على هدوئها، إذ نجحت في إنقاذ المعدّل وإنهاء الحفرة من دون خسارة ضربة.
وجاءت اللقطة ضمن جولة شهدت أكثر من موقف مميّز لكو، إذ نجحت قبلها في تسجيل ضربة مباشرة من خارج المنطقة الخضراء في الحفرة الثالثة.
 
 

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